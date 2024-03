Procesul lui Vlad Pascu. Nouă reacţie sfidătoare a judecătoarei. Tatăl lui Sebi a venit cu poza băiatului. Magistrata a întrebat cine e bărbatul care i s-a adresat

Continuă episoadele revoltătoare la Judecătoria Mangalia. Tatăl lui Sebi, tânârul mort în accidentul de la 2 Mai, a afirmat la ieşirea de la proces, unde a mers cu poza fiului său în sală: “Sincer, nu mai am nicio speranţă. La felul cum se judecă în ţara asta chiar nu mai am nicio speranţă. Până şi acum, m-a văzut cu poza băiatului în mână şi m-a întrebat cine sunt. Şi am zis că sunt tatăl lui Sebi şi l-am adus şi pe el în sală ca să îl vedeţi”, a povestit bărbatul jurnaliştilor.

Vă reamintim că la termenul din 3 martie, tatăl lui Sebi, tânărul mort în accidentul provocat de Vlad Pascu, a ieşit de la procesul desfăşurat la Judecătoria Mangalia în lacrimi. Judecătoarea l-a întrebat dacă fiul său e în sala de judecată: "Nu am văzut în viaţa mea un asemenea judecător". “V-am spus că Judecătoria Mangalia nu este...Când a întrebat dacă băiatul meu este în sală...Nu am văzut în viaţa mea un asemenea judecător. Îi voia buletinul”, a răspuns bărbatul cu ochii în lacrimi.

Magistratul care îl judecă pe Pascu a primit în trecut avertisment de la CSM pentru rea credinţă, gravă neglijenţă şi soluţionarea cu întârziere a unor cazuri.

Vlad Pascu şi-a recunoscut faptele

Vlad Pascu, şoferul drogat a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai, şi-a recunoscut faptele și a cerut să fie judecat în procedură simplificată, având astfel posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei. La termenul din 14 martie al procesului său, Pascu nu a fost adus în sala de judecată, el participând la şedinţă prin videoconferiţă.

După recunoaşterea faptelor, va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor pedepsei, ceea ce înseamnă că nu i se reduce pedeapsa, după pronunţarea sentinţei, ci se reduc limitele pedepsei la care va fi încadrat. Tot pe 14 martie, avocații victimelor au cerut schimbarea încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat. Judecătoarea a admis această cerere, care va fi judecată pe 4 aprilie, la ora 10.

Situaţie revoltătoare la reluarea procesului lui Vlad Pascu

Primul termen în procesul lui Vlad Pascu fusese stabilit pentru 22 februarie, la ora 9.00, la Judecătoria Mangalia. Dosarul a fost amânat pentru ora 12.30 deoarece Pascu avea termen şi la Tribunalul Constanţa, pentru a scăpa de arestul preventiv, dar acea cerere a fost respinsă.

La reluarea procesului, judecătoarea din dosar a constatat că Vlad Pascu nu are apărare deoarece unul dintre avocaţi s-a retras din dosar, iar celălalt a menţionat că protestează, fiind solidar cu acţiunea declanşată de Baroul Bucureşti şi a cerut ca următorul termen să fie acordat după data de 29 februarie.

Judecătoarea dispus ca următorul termen să aibă loc pe 14 martie şi a emis o adresă către Baroul Constanţa, în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru Vlad Pascu, pe toată durata procesului.

Judecătoarea desemnată cu judecarea acestui dosar este Ioana Ancuţa Popoviciu. Părinţii victimelor din accidentul provocat de Vlad Pascu au fost nemulţumiţi de atitudinea pe care aceasta a avut-o în sala de judecată. Astfel, ei au declarat jurnaliştilor că atunci când ea a intrat în sală ar fi mestecat gumă. Ulterior, judecătoare a cerut buletinul tânărului mort în accidentul rutier despre care nu ştia că a decedat. Părinţii victimelor au fost revoltaţi de această situaţie şi au afirmat că iau în calcul strămutarea procesului.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că Inspecţia Judiciară s-a sesizat în cazul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu.

“Sesizarea se întemeiază pe aspectele apărute în mass media în cursul zilelor de 22 şi 23 februarie 2024, referitoare la modalitatea în care s-a desfăşurat şedinţa de judecată într-o cauză penală aflată pe rolul Judecătoriei Mangalia cu termen de judecată la data de 22 februarie 2024, cu referire la obligaţia judecătorului de a studia dosarele anterior şedinţei de judecată, modalitatea de gestionare a dosarelor şi şedinţelor de judecată, precum şi verificarea unor eventuale situaţii de incompatibilitate în care s-ar fi putut afla judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei”, a precizat CSM.

Tragedia de la 2 Mai

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

