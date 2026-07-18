O călătorie cu autobuzul în Brașov i-a costat pe 2 irlandezi 400 de lei. Greșeala făcută după urcare

Doi turiști din Irlanda au fost nevoiți să plătească o amendă de 400 de lei după ce au circulat cu autobuzul 4 din Brașov cu bilete pe care nu le-au validat. Cei doi au crezut inițial că au fost victimele unei înșelătorii.

Doi turiști irlandezi au povestit pe Reddit experiența avută în timpul unei călătorii cu autobuzul 4 din Brașov, unde au fost nevoiţi să plătească în total 400 de lei după ce au fost prinși cu bilete pe care au uitat să le valideze, scrie publicaţia Biz Braşov.

Cei doi au ajuns în Gara Brașov și au cumpărat două bilete pentru autobuz, plătind 20 de lei la punctul de vânzare. Ei spun însă că nu știau că biletele fizice trebuie validate imediat după urcarea în mijlocul de transport.

La control, biletele au fost considerate invalide, iar controlorii le-au cerut pe loc câte 200 de lei de persoană. Turiștii susțin că le-au fost verificate actele, iar la incident ar fi participat și polițiști. În cele din urmă, au achitat suma în numerar și au coborât din autobuz.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, cei doi au întrebat pe Reddit dacă procedura a fost legală sau dacă au fost victimele unei escrocherii.

În realitate, suma percepută corespunde tarifului oficial practicat de RATBV pentru biletul special cu suprataxă, sau altfel spus amenda pentru situaţiile în care călătorii sunt prinşi fără bilet.