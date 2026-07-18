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Video Adolescent de 15 ani, salvat din Masivul Ceahlău. S-a accidentat în timp ce urca pe traseu

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Angela Bertea | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.07.2026, 09:14 | Modificat la 18.07.2026, 09:14

Misiune de salvare încheiată cu succes, pe Masivul Ceahlău. Un adolescent de 15 ani, s-a aventurat pe o potecă montană greu accesibilă şi din cauza dificultăţii traseului, băiatul s-a accidentat grav la picior şi nu a putut continua drumul.

Alertaţi, părinţii au sunat imediat după ajutoare. Din fericire, salvamontiştii au intervenit imediat şi i-au oferit primul ajutor, apoi l-au transportat până la poalele muntelui de unde a fost preluat de echipajele medicale.

"Salvamont Neamţ a finalizat cu succes o operaţiune de salvare a unui minor cu traumatism grav de membru inferior. Accidentul s-a petrecut în zona Jgheabul lui Trifan -Masiv Ceahlău, zona greu accesibilă. Au intervenit două echipe din Baza Salvamont Durău", au scris salvamontiştii.

Angela Bertea
Angela Bertea

Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism.

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