Misiune de salvare încheiată cu succes, pe Masivul Ceahlău. Un adolescent de 15 ani, s-a aventurat pe o potecă montană greu accesibilă şi din cauza dificultăţii traseului, băiatul s-a accidentat grav la picior şi nu a putut continua drumul.

Alertaţi, părinţii au sunat imediat după ajutoare. Din fericire, salvamontiştii au intervenit imediat şi i-au oferit primul ajutor, apoi l-au transportat până la poalele muntelui de unde a fost preluat de echipajele medicale.

"Salvamont Neamţ a finalizat cu succes o operaţiune de salvare a unui minor cu traumatism grav de membru inferior. Accidentul s-a petrecut în zona Jgheabul lui Trifan -Masiv Ceahlău, zona greu accesibilă. Au intervenit două echipe din Baza Salvamont Durău", au scris salvamontiştii.