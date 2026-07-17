Mobilizare generală după ce doi tineri din Bucureşti, soţ şi soţie, au fost daţi dispăruţi în timpul unei excursii cu cortul pe Transalpina. Familia a alertat autorităţile pentru că nu reuşise să-i contacteze timp de trei zile. Poliţiştii au făcut publice semnalmentele celor doi şi au refăcut traseul lor pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere. Cuplul a fost găsit într-ul final.

După ample căutări în zona Hunedoarei, dar și pe Transalpina, vestea pe care familia și autoritățile o așteptau a venit în această dimineață. Cei doi tineri din București, dispăruți după ce au plecat într-o excursie, au fost găsiți în această dimineață în siguranță.

S-au cazat la cabană

Momentele de tensiune și îngrijorare s-au transformat rapid în clipe de bucurie, după ce un echipaj de salvamontiști i-a identificat pe cei doi tineri în zona barajul Gura Apelor. Explicația autorităților este una simplă. Cei doi s-au cazat la o cabană unde nu este deloc semnal.

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Tocmai de aceea a fost imposibilă comunicarea cu familia, dar și cu autoritățile. Totodată autoritățile trag un semnal de alarmă pentru cei care aleg trasele montane să-și anunțe din timp membrii familiei, să verifice condițiile meteo și să fie echipați corespunzător.

În acest caz, finalul este unul fericit. Cei doi tineri au fost găsiți teferi și sănătoși.