Video Unde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lor
Mobilizare generală după ce doi tineri din Bucureşti, soţ şi soţie, au fost daţi dispăruţi în timpul unei excursii cu cortul pe Transalpina. Familia a alertat autorităţile pentru că nu reuşise să-i contacteze timp de trei zile. Poliţiştii au făcut publice semnalmentele celor doi şi au refăcut traseul lor pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere. Cuplul a fost găsit într-ul final.
După ample căutări în zona Hunedoarei, dar și pe Transalpina, vestea pe care familia și autoritățile o așteptau a venit în această dimineață. Cei doi tineri din București, dispăruți după ce au plecat într-o excursie, au fost găsiți în această dimineață în siguranță.
S-au cazat la cabană
Momentele de tensiune și îngrijorare s-au transformat rapid în clipe de bucurie, după ce un echipaj de salvamontiști i-a identificat pe cei doi tineri în zona barajul Gura Apelor. Explicația autorităților este una simplă. Cei doi s-au cazat la o cabană unde nu este deloc semnal.
Tocmai de aceea a fost imposibilă comunicarea cu familia, dar și cu autoritățile. Totodată autoritățile trag un semnal de alarmă pentru cei care aleg trasele montane să-și anunțe din timp membrii familiei, să verifice condițiile meteo și să fie echipați corespunzător.
În acest caz, finalul este unul fericit. Cei doi tineri au fost găsiți teferi și sănătoși.
Reporter corespondent pentru Gorj la Observator Antena 1. Un an de experienţă în jurnalism de actualitate şi reportaje de teren. ➜