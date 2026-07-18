6 avertizări cod galben pentru weekendul 18–19 iulie. Caniculă, vijelii, rafale de peste 80 km/h și grindină
Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări Co gdalben de caniculă și instabilitate atmosferică, valabile în weekendul 18–19 iulie. Sunt anunțate temperaturi de până la 37 de grade, nopți tropicale, averse torențiale, vijelii, grindină și rafale care pot depăși izolat 80 km/h.
Prima avertizare de caniculă este valabilă de sâmbătă, 18 iulie, de la ora 12:00, până duminică, 19 iulie, la ora 10:00.
În Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei, temperaturile maxime vor ajunge la 34–37 de grade.
Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 22 de grade.
În celelalte regiuni, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va deveni local accentuat.
Furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni
O avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică este valabilă sâmbătă, 18 iulie, între orele 12:00 și 17:00.
În zonele montane, în Maramureș, vestul și estul Transilvaniei, nordul și nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și nord-vestul Moldovei sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.
Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50–70 km/h, iar grindina va avea dimensiuni cuprinse între 1 și 3 centimetri.
În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 40–50 de litri pe metru pătrat.
Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile, pe arii restrânse, și în restul țării.
Furtunile se mută spre Oltenia și Muntenia
Sâmbătă seara, între orele 17:00 și 21:00, Codul galben va viza Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și local Carpații Meridionali și Orientali.
Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, grindină de mici și medii dimensiuni și intensificări ale vântului.
În sudul țării sunt așteptate în special vijelii, cu rafale de 50–70 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.
Cod galben de furtuni în timpul nopții
În noaptea de sâmbătă spre duminică, între orele 21:00 și 10:00, fenomenele de instabilitate atmosferică se vor manifesta în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei.
Sunt prognozate vijelii, rafale de 50–70 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină cu dimensiuni de 1–3 centimetri.
Cantitățile de apă vor fi de 15–25 de litri pe metru pătrat și vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat.
Canicula continuă duminică în sudul țării
O nouă avertizare Cod galben de caniculă va intra în vigoare duminică, 19 iulie, la ora 12:00, și va fi valabilă până luni, 20 iulie, la ora 10:00.
În sudul Olteniei și al Munteniei, temperaturile maxime vor ajunge din nou la 34–37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 22 de grade.
Rafale de peste 80 km/h și grindină de până la 4 centimetri
Duminică, 19 iulie, între orele 10:00 și 23:00, un alt Cod galben de instabilitate atmosferică va afecta zonele montane, Maramureșul, Transilvania, Moldova, nordul Crișanei și nordul Munteniei.
Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.
Rafalele vor atinge 50–70 km/h și, izolat, vor depăși 80 km/h. Grindina poate avea dimensiuni cuprinse între 1 și 4 centimetri.
În intervale scurte, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat și vor depăși izolat 40–60 de litri pe metru pătrat.
Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în perioadele cu vijelii puternice, să nu se adăpostească sub copaci și să se protejeze de expunerea prelungită la soare în orele amiezii.
Vremea în Bucureşti
Sâmbătă, temperaturile maxime se vor ridica până la 35 de grade Celsius, iar minimele se vor situa la 21 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități
Meteorologii estimează că cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre seară și la începutul nopții instabilitatea atmosferică se va accentua.
Sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, averse de aproximativ 5 litri pe metru pătrat și descărcări electrice.
Maximele zilei de duminică se vor situa la 35 de grade Celsius și minimele la 19-21 de grade. Din nou, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Spre seară și în cursul nopții sunt așteptate noi perioade de instabilitate atmosferică, cu înnorări accentuate, averse de 5-10 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 45-55 km/h.
ANM precizează că pentru municipiul București este în vigoare un cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, valabil de sâmbătă, de la ora 12:00, până luni la ora 10:00.
„În intervalul 18 iulie, ora 17 - 18 iulie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitatea atmosferică accentuată, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ”, mai transmite ANM.