Imagini incredibile filmate în Galaţi. Doi adolescenţi pe o trotinetă au fost fugăriţi de un echipaj de poliţie pe mai multe străzi, înainte de a fi prinşi. Nu păreau speriaţi, ba chiar din imagini pare că se distrau. Joaca de copii a costat însă aproape 2.000 de lei.

Cei doi adolescenţi sunt urmăriţi de poliţişti pe unul dintre cele mai importante bulevarde din Galaţi. Nu sunt speriaţi de sirene şi somaţii, ba din contră. Tinerii par că se joacă de-a hoţii şi vardiştii. "La efectuarea semnalului regulamentar de oprire, conducătorul trotinetei nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, continuându-și deplasarea", a declarat Felicia Tudoran, purtător de cuvânt IPJ Galaţi.

Mai multe oraşe mari au interzis trotinetele electrice

Legislaţia permite oricărui copil care are buletin să urce pe o trotinetă electrică. Singura condiţie este să aibă cască de protecţie. Asta dacă nu a împlinit deja 16 ani, că atunci nici măcar aceea nu mai este obligatorie. Proprietarii trotinetelor electrice care depăşesc 25 de kilometri pe oră sunt obligaţi să deţină şi o poliţă de asigurare în caz de accidente. Şi accidentele nu sunt puţine. Un tânăr din Craiova şi-a văzut moartea cu ochii după ce a căzut de pe trotinetă chiar sub roţile unei maşini. Reacţia fermă a şoferului i-a salvat viaţa. Din filmare pare că cei trei trotinetişti se întreceau. Poliţia încearcă să-i identifice.

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Un alt copil a fost filmat în timp ce mergea pe o roată în centrul Ploieştiului. Pe trotuar. Ilegal de altfel. Doar anul trecut, peste 1.600 de victime cu vârste sub 20 de ani au ajuns la camerele de gardă după ce au picat de pe trotinetă. Mai multe oraşe mari au interzis trotinetele electrice sau le-au restricţionat în unele zone. Parlamentarii au propus şi un proiect de lege, pentru a-i obliga pe trotinetişti să facă măcar un curs de legislaţie.