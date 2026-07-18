Au apărut noi imagini cu accidentul tragic din Tulcea. O femeie a murit strivită de un șofer care a încercat să evite mașina din față.

În imagini se vede cum bărbatul de 58 de ani circula foarte aproape de vehiculul din față, iar când acesta a frânat brusc, șoferul a tras de volan pentru a evita tamponarea.

Manevra l-a scos pe trotuar, unde a doborât un copac și a intrat direct în banca pe care stătea femeia. Bărbatul se află acum sub control judiciar pentru 60 de zile și a rămas fără permis de conducere.

Filmul accidentului din Tulcea

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Accidentul a avut loc la începutul lunii iulie. Un şofer a tras brusc de volan ca să evite impactul cu maşina din faţă, dar a lovit o femeie care stătea pe bancă, pe trotuar. Victima nici nu a avut timp să reacţioneze.

Era ora 18 când s-a întâmplat tragedia. Tatiana aştepta pe cineva şi s-a aşezat pe o bancă. N-a avut timp să reacţioneze când spre ea a venit o camionetă scăpată de sub control. La volan, era un bărbat de 58 de ani care ar fi încercat să evite impactul cu maşina din faţa sa după o frânare bruscă. Şoferul a tras dreapta de volan şi a urcat pe trotuar.

Şoferul ar fi venit cu viteza spun martorii a dărâmat acest gard, a rupt şi copacul din apropiere şi a lovit în plin banca pe care stătea femeia de 44 ani. Aceasta nu a mai avut nicio şansă, a murit pe loc.