Observator » Evenimente » Ultimele clipe din viaţa Tatianei. Momentul când şoferul din Tulcea pierde controlul şi urcă pe trotuar

Video Ultimele clipe din viaţa Tatianei. Momentul când şoferul din Tulcea pierde controlul şi urcă pe trotuar

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Andreea Filip | Timp citire: 2 minute
Publicat la 18.07.2026, 07:33 | Modificat la 18.07.2026, 07:33

Au apărut noi imagini cu accidentul tragic din Tulcea. O femeie a murit strivită de un șofer care a încercat să evite mașina din față.

În imagini se vede cum bărbatul de 58 de ani circula foarte aproape de vehiculul din față, iar când acesta a frânat brusc, șoferul a tras de volan pentru a evita tamponarea.

Manevra l-a scos pe trotuar, unde a doborât un copac și a intrat direct în banca pe care stătea femeia. Bărbatul se află acum sub control judiciar pentru 60 de zile și a rămas fără permis de conducere.

Filmul accidentului din Tulcea

Articolul continuă după reclamă

Accidentul a avut loc la începutul lunii iulie. Un şofer a tras brusc de volan ca să evite impactul cu maşina din faţă, dar a lovit o femeie care stătea pe bancă, pe trotuar. Victima nici nu a avut timp să reacţioneze.

Era ora 18 când s-a întâmplat tragedia. Tatiana aştepta pe cineva şi s-a aşezat pe o bancă.  N-a avut timp să reacţioneze când spre ea a venit o camionetă scăpată de sub control. La volan, era un bărbat de 58 de ani care ar fi încercat să evite impactul cu maşina din faţa sa după o frânare bruscă. Şoferul a tras dreapta de volan şi a urcat pe trotuar.

Şoferul ar fi venit cu viteza spun martorii a dărâmat acest gard, a rupt şi copacul din apropiere şi a lovit în plin banca pe care stătea femeia de 44 ani. Aceasta nu a mai avut nicio şansă, a murit pe loc.

Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

Like
accident tulcea femeie strivita sofer
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.