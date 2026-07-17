Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri, la Constanța, că 23 de terase de pe litoral funcționează în acest sezon estival fără respectarea legislației în vigoare. Operatorii au fost notificați să demonteze construcțiile în termen de cinci zile, în caz contrar riscând inclusiv rezilierea contractelor de închiriere a plajelor.

Diana Buzoianu, controale pe litoral: Numărul teraselor ilegale de pe litoral a scăzut de la peste 100 la 23 - Facebook

Potrivit ministrului, situația este însă mult îmbunătățită față de anii anteriori, când numărul teraselor construite ilegal depășea o sută în perioada sezonului estival.

"În anii anteriori, erau undeva la peste o sută de astfel de terase, în plin sezon. Este clar că suntem pe un traseu corect. Ne bucurăm să vedem acest rezultat în urma controalelor, a comunicării publice și a faptului că am trasat o linie roșie pe plajele din România", a declarat Diana Buzoianu.

Cele 23 de cazuri identificate au fost transmise către Inspectoratul de Stat în Construcții, care a informat, la rândul său, autoritățile locale. Operatorii au primit notificări finale pentru eliberarea suprafețelor ocupate ilegal.

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"Una dintre sancțiunile imediate este inclusiv rezilierea contractului pentru închirierea plajei respective", a precizat ministrul, exprimându-și speranța că agenții economici vor respecta prevederile legale.

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Diana Buzoianu a mai afirmat că, în urma verificărilor pe teren, aproximativ 80% din suprafețele de plajă închiriate respectau regulile privind accesul publicului și amenajările. Printre acestea se numără obligația de a lăsa 30% din suprafața plajei liberă pentru turiști, precum și utilizarea unor materiale naturale, precum lemnul sau stuful, în locul plasticului.

Șeful Administrației Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral (ABADL), Stelică Hagi, a precizat că majoritatea celor 23 de terase ilegale se află pe plajele din municipiul Constanța. Printre acestea se numără și terase aparținând unor cluburi din stațiunea Mamaia, unde ar fi fost realizate extinderi ilegale pe suprafețe cuprinse între 600 și 1.000 de metri pătrați.

Ministrul Mediului a efectuat vineri o vizită de lucru la sediul ABADL, unde a analizat măsurile luate pentru sezonul estival, și a mers pe teren pentru a verifica situația plajelor.