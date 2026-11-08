O cameră de cămin s-a transformat într-o adevărată capcană pentru cei din interior şi într-o cursă contracronometru pentru salvatori.

Când au încercat să intre, încăperea era deja plină de un fum gros, încât abia se mai putea respira. Acolo, un bărbat aştepta salvarea. Pompierii s-au luptat să ajungă la victimă, dar şi să împiedice flăcările să se extindă la celelalte camere.

Totul ar fi pornit de la un foc lăsat nesupravegheat în cameră. Între timp, mai mulţi locatari au reuşit să iasă singuri din clădire.

"Victima prezenta arsuri pe minim 50% din suprafaţa corporală. Aceasta a fost intubată de către personalul medical şi transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Totodată, aproximativ 14 locatari s-au autoevacuat din clădire înainte de finalizarea intervenţiei. Incendiul a fost lichidat, iar în urma acestuia au ars un pat şi o masă aflată în interiorul camerei de cămin", a declarat Ionela Arvinte - ISU Iaşi.

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