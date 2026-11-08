Abia ce ne-am obişnuit cu toamna şi suntem în toi cu pregătirile pentru Crăciun, dar, în sere, lucrurile arată diferit. Florarii plantează deja bulbii de lalele, zambile şi narcise, asta pentru că noi să ne bucurăm de cele mai frumoase flori în lunile de primăvară.

Chiar dacă mai sunt câteva luni până la primăvară, florarii au mult de muncă. În această perioadă, bulbii sunt plantați cu grijă, ca florile să crească sănătoase.

Lalelele, zambilele și narcisele au nevoie de temperaturi scăzute pentru a se dezvolta corespunzător. În funcție de soi, unele dintre ele pot înflori chiar de la începutul anului viitor. La Gorj, florarii au început deja să umple serele.

Florarii au început deja pregătirile

În această seră găsim siclamul, care este foarte apreciat de către clienţii noştri şi cineraria, care este o plantă foarte frumoasă a primăverii. Foarte dezvoltate pentru perioada asta. Sperăm ca undeva la 15-20 februarie să fie deja pline de flori.

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Sorin se ocupă de propria seră şi ştie deja mersul lucrurilor.

"Trebuie plantate până în data de 10 noiembrie şi scoase la lumină undeva pe 27-28 ianuarie", a declarat Sorin Otărășanu, florar.

Florarii plantează în această perioadă bulbi de lalele, zambile şi narcise, deoarece au nevoie de timp pentru a se dezvolta şi înflori frumos. Dacă totul merge bine, primele flori ar putea apărea chiar din luna februarie.

Şi Ramona îşi îngrijeşte sera. Procesul nu este însă unul simplu. Temperatura din seră trebuie menținută constantă, ca plantele să nu ofilească.

"Pentru Ziua Îndrăgostiţilor o să avem primele flori şi apoi o să avem de Dragobete, şi tot sezonul următor", a declarat Ramona Ilie, florar.

Nici ajutorul nu lipseşte. Florarii estimează că anul viitor florile vor fi puţin mai scumpe faţă de anul acesta.