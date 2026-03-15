O femeie a murit pe loc, în urma unui accident între două maşini între localităţile Cobadin și Ciocârlia, din judeţul Constanţa. Alte două persoane au fost rănite.

La faţa locului au intervenit resursele Saj B2, Smurd B şi un elicopter. Din păcate, pentru una dintre victime nu s-a mai putut face nimic. Avea leziuni incompatibile cu viața.

A murit pe loc

O altă victima, de sex masculin, a suferit un traumatism cranio-cerebral, unul la coloana lombara, iar cea de-a treia, femeie, a suferit un traumatism la nivelul bazinului. Acestea sunt conștiente şi au fost transportate la spital.

lte două victime au suferit leziuni minore şi au refuzat transportul la spital.

