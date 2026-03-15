Video O femeie a murit pe loc, după un accident violent între două maşini în Constanţa

O femeie a murit pe loc, în urma unui accident între două maşini între localităţile Cobadin și Ciocârlia, din judeţul Constanţa. Alte două persoane au fost rănite.

de Andreea Filip

la 15.03.2026 , 15:17
La faţa locului au intervenit resursele Saj B2, Smurd B şi un elicopter. Din păcate, pentru una dintre victime nu s-a mai putut face nimic. Avea leziuni incompatibile cu viața.

A murit pe loc

O altă victima, de sex masculin, a suferit un traumatism cranio-cerebral, unul la coloana lombara, iar cea de-a treia, femeie, a suferit un traumatism la nivelul bazinului. Acestea sunt conștiente şi au fost transportate la spital.

lte două victime au suferit leziuni minore şi au refuzat transportul la spital. 

