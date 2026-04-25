Tragedie în judeţul Constanţa. O tânără a murit, iar o alta a fost rănită, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un stâlp de electricitate. La volan se afla chiar iubitul victimei.

Fata de 18 ani este la spital cu leziuni lombare, conștientă, cooperantă. Din păcate, la locul accidentului a fost găsită o tânără de 23 de ani în stop cardiorespirator.

Medicii care au ajuns la fața locului au aplicat manevrele de resuscitare, însă în urma protocolului au declarată decesul. Nu au mai putut face nimic. Polițiștii spun că la volan era un tânăr de 20 de ani, care ar fi condus cu viteză dinspre Mihail Kogălniceanu către Cuza Vodă.

La un moment dat ar fi intrat într-o depășire, a derapat, a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu putere de un stâlp de electricitate înalt de 12 metri și care are aproape o tonă.

Impactul a fost unul devastator. Apropiații tinerilor spun că cei patru erau prieteni de mult timp, obișnuiau să se plimbe cu această mașină pe care chiar astăzi voiau să o vândă.

Andreea Filip

