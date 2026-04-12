O femeie de aproximativ 70 de ani a fost lovită mortal de trenul care circula pe linia Bucureşti-Constanţa, chiar în prima zi de Paşte, între Valul lui Traian și Basarabi. Circulaţia trenurilor a fost întreruptă temporar.

Accidentul a avut loc la orele prânzului. Implicat a fost un tren operat de compania Regio Călători. Din păcate, impactul i-a fost fatal femeii. Poliţiştii fac cercetări pentru a vedea circumstanţele în care s-a produs accidentul. Circulația trenurilor a fost reluată începând cu ora 14.20, în condiții normale.

Ce spun polițiștii

Astăzi, în jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost accidentată de tren, în zona localității Valu lui Traian.

Articolul continuă după reclamă

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de aproximativ 70 de ani, care a decedat la fața locului.

Circulația feroviară este întreruptă în vederea efectuării cercetării la fața locului.

Cercetările sunt continuate de către polițiști în vederea stabilirii identității persoanei precum și pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Ce spun reprezentanții CFR

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în data de 12 aprilie 2026, la ora 12:52, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, pe intervalul Valul lui Traian – Basarabi, la km CF 212+984, s-a produs un accident feroviar, în care trenul RE 11080 (operat de Regio Călători) a surprins o persoană de sex feminin.

În urma impactului, persoana a suferit leziuni incompatibile cu viața. Echipajele de intervenție au acționat la fața locului, iar cazul a fost preluat de organele abilitate pentru efectuarea cercetărilor.

Din punct de vedere tehnic și operațional, circulația feroviară este întreruptă temporar pe ambele fire de circulație între stațiile Valul lui Traian și Basarabi, pentru a permite desfășurarea intervenției și a investigațiilor specifice. Trenul IR 16085 staționează în stația Basarabi și va rămâne în așteptare până la finalizarea cercetărilor de către organele abilitate.

Menționăm că astfel de evenimente sunt gestionate conform procedurilor feroviare în vigoare, care prevăd oprirea traficului și acordarea accesului echipelor de intervenție și autorităților competente, în vederea clarificării circumstanțelor producerii accidentului.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. acordă prioritate siguranței circulației și cooperează cu instituțiile abilitate pentru gestionarea operativă a situației. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce ancheta este finalizată și circulația feroviară este reluată în condiții normale“, au transmis reprezentanții CFR, într-un comunicat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este acesta cel mai scump Paște din ultimii ani? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰