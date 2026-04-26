Apar noi detalii despre tragicul accident din Constanţa, în care o tânără de 23 de ani a murit pe loc după ce maşina condusă de iubitul ei a derapat şi s-a zdrobit de un stâlp de electricitate. Proprietarul maşinii urma să vândă bolidul chiar ieri şi, pentru că avea permisul suspendat, şi-a lăsat prietenul la volan pentru o ultimă plimbare. Amândoi au scăpat nevătămaţi.

Martor: Un motor de 3.000, pe benzină.

Martor: Şi pe benzină? Îţi dai seama câţi cai are asta.

Şoferul de 20 de ani venea dinspre Mihail Kogălniceanu şi se îndrepta spre Cuza Vodă. A trecut de o curbă, ar fi intrat într-o depăşire, dar pentru că venea cu viteză a pierdut controlul volanului, a derapat şi s-a lovit de un stâlp de electricitate înalt de 12 metri şi care are aproximativ o tonă. Practic s-a lovit ca de un zid.

Mai multe echipaje de intervenţie au ajuns imediat la locul incidentului. "Au fost găsite două victime: o victimă cu traumatism lombar, conştientă, care a fost transportată la Spitalul Judeţean şi cea de-a doua victimă, în stop cardio-respirator. S-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate fără un rezultat favorabil, victima fiind declarată decedată la finalul protocolului", a transmis Claudia Tatarici, SAJ Constanţa.

Tânăra decedată avea 23 de ani şi era iubita tânărului aflat la volanul maşinii. Stătea pe bancheta din spate alături de prietena sa, o fată de 18 ani, care a ajuns la spital.

"Fata era din Agigea, e regretabil că s-a întâmplat aşa ceva. Vă daţi seama, cui îi convine ca şi părinte. S-au nenorocit două familii. Mai ales că erau iubiţi, şoferul cu fata. Vă daţi seama. Aveau planuri", spune un localnic.

"În zona în care au făcut ei accidentul, acum un an a mai murit un prieten, am înţeles că este o zonă destul de periculoasă. Viteză 80 la oră, complicată situaţia", povesteşte un tânăr.

Proprietarul maşinii ar fi avut permisul suspendat din cauza unor curse ilegale. Şoferul nu consumase băuturi alcoolice sau droguri. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi urmează să stabiliească cu exactitate cum s-a produs tragedia.

