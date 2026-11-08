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Video O mașină electrică aflată la încărcat ar fi provocat un incendiu puternic. 700 de anvelope au fost distruse

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Editor Alexandra Paraschiv | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.11.2026, 09:43 | Modificat la 08.11.2026, 09:43

Un incendiu puternic care a izbucnit la un depozit de cauciucuri și a dat peste cap traficul pe un drumnațional din Caraş-Severin, în apropiere de Caransebeş.  

Flăcările au fost însoțite de un fum negru și dens, ceea ce a făcut dificilă misiunea pompierilor. Pagubele sunt însemnate: aproximativ 700 de anvelope, o mașină și un ATV au fost mistuite de flăcări.Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Focul s-a extins pe o suprafață de 500 de metri pătrați, iar pentru stingerea lui au intervenit patru echipaje de pompieri și unul de prim ajutor.

Deocamdată, cauza incendiului nu a fost stabilită oficial. Potrivit mai multor surse, focul ar fi pornit de la o mașină electrică, care ar fi luat foc în timp ce se afla la încărcat.

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Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv

Editor al matinalului Observator de la Antena 1.

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