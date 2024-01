O nepoată şi-a găsit bunica fără suflare la spitalul din Iaşi, la 4 ore după ce au vorbit: "Era căzută între paturi, moartă, rece"

Incidentul s-a petrecut pe 11 ianuarie. Fata şi-a vizitat bunica de 75 de ani în jurul orei 15, la doar câteva ore după ce vorbise cu ea la telefon. Bătrână era internată la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași. Nepoata femeii a mărturisit că şi-a găsit bunica fără suflare între paturile spitalului, însă asistentele erau preocupate de manichiura lor, mai degrabă decât de bunăstarea pacienţilor. Aceasta le acuză de neglijenţă şi că nu mai intraseră de câteva ore să o verifice pe bunica ei, relatează BZI.

În jurul orei 11 dimineaţa, cele două vorbiseră la telefon, iar bunica fetei părea să se simtă mai bine. După nici 4 ore, aceasta era deja moartă în camera unde era internată.

Medicii au încercat în zadar să o mai resusciteze

"Am fost să o vizitez pe bunica mea joi, 11 ianuarie 2024, 15.30, la spital și am găsit-o căzută între paturi, era moartă, rece. Și au declarat-o moartă abia după o oră, la ora 16.30, dar ea era căzută jos, lângă pat, fără puls, de când am ajuns eu la spital. De la ora 14.00, de când s-a făcut schimbul de tură, eu bag mâna în foc că nu a mai mers nicio asistentă la ea. La ora 11.00, mi s-a spus că are TBC și, dacă tratamentul nu dă rezultate, o vor muta la Terapie Intensivă. La ora 11.00, am discutat cu dânsa, era totul bine, a vorbit, a spus că a fost la baie, că s-a deplasat. Probabil și acum a vrut ori să meargă la baie, ori se simțea rău și a vrut să ceară ajutorul, dar nu a mai ajuns. Când am ajuns eu la spital, asistentele vorbeau pe hol despre ce model să-și facă manichiura, habar nu aveau că bunica a căzut din pat", a declarat nepoata bătrânei.

După ce fata a alertat personalul, medicii au încercat să o resusciteze timp de o oră pe femeia de 75 de ani, însă era deja prea târziu. I-a fost declarat mai apoi decesul.

Nicio asistentă nu ar fi verificat-o de câteva ore

"Masa a fost servită la ora 12.30. La ora 15.30, mâncarea era încă în sală. Medicul de la ora 13.00 a afirmat că nu a mai intrat la dânsa. De atunci, cel mai probabil, nu a mai fost nimeni. Dânsa era dependenta de oxigen, căzând jos, cel mai probabil strigând după ajutor, că avea gura deschisă, a rămas fără aer, aparatul nu-l mai avea pus. A făcut stop cardio-respirator. Dar nu la ora când au declarat o dânșii", a adăugat nepoata femeii.

Conducerea spitalului a demarat o anchetă internă pentru a stabilit circumstanţele în care a avut loc tragicul incident.

