Observator » Evenimente » A treia dronă doborâtă de Forţele Aeriene Române. Miruţă: A fost neutralizată la 5 minute după detectare

Breaking News A treia dronă doborâtă de Forţele Aeriene Române. Miruţă: A fost neutralizată la 5 minute după detectare

Încă o dronă a fost doborâtă în această dimineaţă, pentru a treia zi consecutiv. Aceasta a fost doborâtă deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Ieri, o dronă a fost doborâtă la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, iar vineri, alta a fost doborâtă după ce a parcurs 200 de kilometri pe teritoriul ţării.

O nouă dronă a fost doborâtă de Forţele Aeriene Române, pentru a treia zi consecutiv. Anunţul lui Nicuşor Dan O nouă dronă a fost doborâtă de Forţele Aeriene Române, pentru a treia zi consecutiv. Anunţul lui Nicuşor Dan Facebook/Radu Miruță Galerie (6)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator
Publicat la 26.07.2026, 10:28 | Modificat la 26.07.2026, 11:41
Cuprins
Sorteaza dupa:
26.07.2026, 11:46

Ilie Bolojan: Doborârea dronelor este "răspunsul necesar"

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, după doborârea celei de-a treia drone în spațiul aerian românesc, că acțiunile recente ale României și aliaților arată "fermitate și curaj" în fața oricăror amenințări.

El a felicitat piloții și militarii români și aliați pentru implicarea în această acțiune.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
26.07.2026, 11:21

Radu Miruță: Drona, doborâtă la 5 minute de la incursiunea în apele teritoriale ale României

"O altă dronă intrată ilegal în spaţiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive. Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate. Astăzi, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forţelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spaţiul aerian al României", scrie Radu Miruță pe Facebook.

El relatează că drona a fost detectată de radarele MApN în afara spaţiului aerian românesc.

"A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizata în condiţii de siguranţă, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României. Patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul ţărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloţi militari români", notează Miruţă.

El adresează felicitări piloţilor şi echipelor de suport de la sol.

"Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune Rusiei împotriva Ucraina continuă să genereze riscuri dincolo de graniţele Ucrainei. România va continua să îşi apere ferm suveranitatea şi spaţiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!", conchide ministrul.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
26.07.2026, 11:13

Drona, doborâtă la 12 km NE de Sulina

Potrivit MApN,  la ora 10:13, o aeronavă F-16 din Forțele Aeriene Române a doborât o dronă care intrase neautorizat în spațiul aerian. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță, la o distanță de 12 km NE Sulina, în limita apelor teritoriale ale României.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
26.07.2026, 11:12

Anunțul lui Nicușor Dan

"O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri.", a anunțat președintele Nicușor Dan.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
26.07.2026, 11:10

RO-ALERT emis în județul Tulcea

Locuitorii din Tulcea au primit, duminică dimineaţă, un mesaj RO-ALERT de "Alertă extremă", legat de posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul IGSU transmis pe telefoanele mobile.

Durata estimată a alertei extreme este de aproximativ 90 de minute. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
drona tulcea mapn
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.