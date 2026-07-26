Radu Miruță: Drona, doborâtă la 5 minute de la incursiunea în apele teritoriale ale României

"O altă dronă intrată ilegal în spaţiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive. Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate. Astăzi, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forţelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spaţiul aerian al României", scrie Radu Miruță pe Facebook.

El relatează că drona a fost detectată de radarele MApN în afara spaţiului aerian românesc.

"A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizata în condiţii de siguranţă, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României. Patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul ţărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloţi militari români", notează Miruţă.

El adresează felicitări piloţilor şi echipelor de suport de la sol.

"Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune Rusiei împotriva Ucraina continuă să genereze riscuri dincolo de graniţele Ucrainei. România va continua să îşi apere ferm suveranitatea şi spaţiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!", conchide ministrul.