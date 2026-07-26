Misiune contracronometru pentru salvamontiştii din Maramureş. Doi ucraineni de 33 şi 42 de ani au cerut ajutorul salvatorilor, după ce au rămas blocaţi pe munte, la 1.700 de metri altitudine.

Epuizaţi, cei doi au cerut ajutor după ce şi-au dat seama că s-au rătăcit. Pentru salvamontişti, aceasta a fost a şasea intervenţie de salvare din ultimele 24 de ore, toate cele şase acţiuni vizând cetăţeni ucraineni.

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