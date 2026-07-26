Observator » Evenimente » Ucraineni rătăciţi pe munte, în Maramureş. Salvamontiştii, la a şasea intervenţie în doar 24 de ore

Video Ucraineni rătăciţi pe munte, în Maramureş. Salvamontiştii, la a şasea intervenţie în doar 24 de ore

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.07.2026, 09:30 | Modificat la 26.07.2026, 09:30

Misiune contracronometru pentru salvamontiştii din Maramureş. Doi ucraineni de 33 şi 42 de ani au cerut ajutorul salvatorilor, după ce au rămas blocaţi pe munte, la 1.700 de metri altitudine.

Epuizaţi, cei doi au cerut ajutor după ce şi-au dat seama că s-au rătăcit. Pentru salvamontişti, aceasta a fost a şasea intervenţie de salvare din ultimele 24 de ore, toate cele şase acţiuni vizând cetăţeni ucraineni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
ucraineni maramures salvamont
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.