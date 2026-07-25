Marea s-a mutat, pentru 10 zile, în inima Ardealului. Pe malul Someșului, în cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca, a fost amenajată o plajă urbană, cu nisip, șezlonguri, umbreluțe, beach baruri, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar vestea bună este că accesul este gratuit.

Timp de 10 zile, un colț al Someșului s-a transformat într-un adevărat refugiu de vacanță. Decorul amintește de litoral: nisip, șezlonguri, umbreluțe și beach baruri, iar atmosfera este completată de muzică. Chiar dacă apa Someșului este puțin cam rece, organizatorii spun că experiența este cât se poate de apropiată de cea de la mare.

Evenimentul, intitulat „Vamos a la Playa”, îi invită pe clujenii rămași în oraș să se bucure de atmosfera de vacanță chiar în mijlocul orașului. Programul cuprinde activități pentru toate vârstele, de la jocuri pe plajă și ateliere pentru copii, până la cursuri de dans, fitness și Zumba.

Conceptul este inspirat din plajele mediteraneene, astfel că vizitatorii pot învăța dansuri latino, iar seara atmosfera va fi întreținută de DJ și concerte live. Organizatorii au pregătit și o zonă de food court, unde participanții pot încerca preparate din bucătării de pe mai multe continente, înainte de a se relaxa pe șezlonguri, la soare.

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Scopul evenimentului, spun organizatorii, nu este să concureze cu marile festivaluri, ci să aducă oamenii împreună și să ofere comunității un spațiu de relaxare și socializare în timpul verii.