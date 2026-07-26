Macron mulţumeşte României pentru sprijinul acordat în lupta cu incendiile din Franţa

Preşedintele francez Emmanuel Macron a postat, duminică dimineaţă, o fotografie care îi arată pe pompierii români dislocaţi în Franţa pentru stingerea incendiilor. Fotografia a fost însoţită de mesajul "Mulţumesc România". În prezent, 40 de pompieri sunt prezenţi în Franţa, pentru a combate incendiile care au forţat evacuarea a aproximativ 197.000 de persoane.

Până la sfârşitul lunii iulie, pompierii români vor fi pregătiţi să intervină, la solicitarea autorităţilor franceze, pentru limitarea şi stingerea incendiilor de vegetaţie şi de pădure, alături de celelalte echipe europene participante.

"Astăzi, 13 iulie 2026, cel de-al doilea schimb al modulului naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure pleacă spre Republica Franceză, pentru a continua misiunea desfăşurată de România în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene. Schimbarea efectivelor va avea loc în data de 16 iulie, când cei 40 de pompieri români care alcătuiesc noul contingent vor prelua responsabilităţile operaţionale de la colegii aflaţi în prezent în teren", anunţa Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

"Prin această misiune, România îşi reafirmă angajamentul faţă de solidaritatea europeană şi cooperarea internaţională în domeniul protecţiei civile, contribuind la consolidarea capacităţii comune de răspuns în perioadele caracterizate de un risc ridicat de producere a incendiilor forestiere", a mai transmis sursa citată.

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"Probabil" cea mai mare operaţiune de evacuare din timp de pace

Evacuările din Franţa au constituit "probabil" cea mai mare operaţiune de evacuare din timp de pace pe care ţara a cunoscut-o vreodată, a declarat ministrul de interne al acesteia, Laurent Nuñez. Sute de pompieri au lucrat pentru a stăpâni incendiile, care au fost alimentate de valurile de căldură persistente şi de criza climatică, dar nu au reuşit totuşi să oprească avansul acestora.

Laurent Nuñez a declarat că un avion militar de transport de mari dimensiuni, modelul Airbus A400M Atlas, a fost mobilizat pentru a se alătura celorlalte 18 aeronave în lupta "lungă şi extrem de dificilă" împotriva incendiilor forestiere din regiunea Gironde, din sud-vestul Franţei.

1.500 de soldaţi francezi, mobilizaţi pentru a face faţă incendiilor

Guvernul francez a solicitat ajutorul armatei, mobilizând 1.500 de soldaţi, şi a distribuit de urgenţă 1,5 milioane de măşti de protecţie pentru a proteja populaţia împotriva inhalării fumului. Echipele de pompieri au săpat, de asemenea, şanţuri şi au utilizat substanţe ignifuge, având în vedere că prognozele indicau că vântul va împinge incendiile mai aproape de Bordeaux. Incendiile forestiere au fost semnalate la aproximativ 20 de mile vest de oraş.

Guvernul francez a ordonat evacuarea persoanelor aflate în calea incendiului, inclusiv a celor din suburbiile vestice ale oraşului Bordeaux. Poliţia a mers din uşă în uşă pentru a le spune oamenilor să plece, iar scene de panică s-au desfăşurat pe măsură ce locuitorii îşi părăseau casele sub un cer întunecat de fum.

Prefectul regional al departamentului Gironde, Sophie Brocas, a declarat vineri că vânturile puternice împingeau focul spre zona metropolitană a oraşului Bordeaux şi că acesta a atins "o amploare fără precedent".

Autorităţile au declarat că incendiile izbucnite brusc au luat prin surprindere atât locuitorii, cât şi autorităţile. Unii oameni din Franţa au fost nevoiţi să fugă cu barca atunci când flăcările s-au îndreptat spre oraşele de pe coastă.

Incendiul din Gironde, atât de puternic încât şi-a generat propriile vânturi

Prim-ministrul francez, Sébastien Lecornu, a declarat că incendiul din Gironde a fost atât de puternic încât a început să-şi genereze propriile vânturi.

"Incendiile care afectează ţara noastră au atins un nivel nemaiîntâlnit până acum", a scris el pe X. "Prioritatea noastră este clară: protejarea vieţilor omeneşti." El a îndemnat populaţia să respecte ordinele de evacuare "fără întârziere".

Valurile de căldură îndelungate şi succesive din Europa au uscat pădurile, transformându-le în combustibil pentru incendii forestiere. Incendiile au distrus deja 130.000 de hectare (320.000 de acri) de pădure în acest an în Spania, cu aproximativ o treime mai mult decât media anuală a ţării, a declarat, sâmbătă, premierul spaniol, Pedro Sánchez.

În Franţa, incendiile au distrus peste 98.000 de hectare, fapt pe care ministrul francez al afacerilor interne l-a calificat drept un "record istoric".

Alte ţări europene au venit în ajutorul celor două ţări în lupta împotriva incendiilor, Croaţia, Republica Cehă, Grecia, Italia, Ţările de Jos, Portugalia şi Slovacia trimiţând ajutoare şi avioane de stingere a incendiilor în Franţa şi Spania.