Într-un an în care concediile s-au scumpit considerabil, tot mai mulţi români aleg o variantă mai ieftină şi laî ndemână pentru a se relaxa: o zi de grătar. Asta au făcut şi tinerii din Iaşi. Vremea bună i-a scos din case, iar zona de agrement din pădurea Ciric a devenit locul perfect pentru weekend. Reţeta a fost simplă - sfârâit de grătare, muzică, relaxare şi, bineînţeles, prieteni buni cu care să te bucuri de toate.

Cu chef de distracţie şi multă voie bună, aşa au venit mai mulţi tineri din Iaşi în zona de Agrement Ciric. Muzica şi relaxarea au fost ingredientele perfecte pentru o zi de recreere în natură.

"Au făcut insolaţie, dar ei sunt foarte buni, cu muştar şi cu o bucată de pâine, ştiţi cum intră? Văleu" spune un ieşean.

Într-un an în care preţul vacanţelor a crescut considerabil, o astfel de ieşire este alternativa ideală şi mult mai ieftină la concediile scumpe.

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Pentru Adi şi prietenii lui, momentul a fost şi unul festiv - a venit să-şi serbeze ziua de naştere.

"A fost foarte şi o să fie în continuare, că acuma începe distracţia, o să fie foarte, foarte frumos, interesant, amuzant, distractiv, o să ne distrăm, o să ne simţim bine. [...] Grătarul e cel mai bun, după părerea mea, ţine şi de foame şi de orice" spune Adi.

"Atmosferă foarte plăcută, foarte frumos, ne distrăm. Acuma este aşa o ocazie mai specială, o zi de naştere, frumos, ce să zic, şi vremea este cu noi, numai bine" spune Maria.

Accesul în zona de agrement este gratuit, iar pentru cei care vor un plus de relaxare pe apă, o plimbare cu barca pe lac este alegerea perfectă.