O pisică din rasa british shorthair, magnet de clienți într-o librărie din Constanța. Oamenii vin de la kilometri distanţă să o cunoască pe Năsuca

Vezi și

Cristian Zeciu, proprietar: Năsuca a venit undeva în primăvara lui 2014, prin martie 2014, când nu avea nici măcar un an. În doua saptamani era stăpana librăriei.

Năsuca nu e doar frumoasă, e și celebră! Iar ea știe asta şi se poartă ca o vedetă, cu nasul şi coada pe sus. Își selectează clienţii de la intrare: oricine e binevenit să cumpere, însă nu oricine e lăsat să o mângâie.

Năsuca nu e doar frumoasă, e și celebră

Cristian Zeciu, proprietar: Stă cu orele în vitrină, se uită pe fereastră seara pândește pe toată lumea care trece pe stradă și e o mică vedetă.

Cristina Nita, reporter Observator: Năsuca permite oricui să pună mână pe cărți,dar puțini sunt cei care pun mâna pe ea. O să văd și eu acum ce noroc acum. Se pare că ne-am împrietenit suficient, iar Năsuca mă lasă să o mângâi.

Pisica din rasa british shorthair are şi veleităţi de librar.

Cristian Zeciu, proprietar: Pisica cultă are chiar preferințe editoriale ca să le spun așa. Când e perioada de început de an școlar are o atracție deosebită către culegerile de matematică, doar pe ele stă.

După ce vestea i s a dus pe facebook năsuca a devenit atracţie turistică, primeşte vizite şi din alte oraşe.

Pisicle au devenit mascote pentru multe afaceri. În toată ţara sunt mai multe cafenele, restaurante şi chiar florării unde pisicile tronează în vitrină. Moda n am inventat o noi, japonia are multe localuri "conduse" de pisici.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 3 voturi

Întrebarea zilei Veţi merge să votaţi la toate alegerile în acest an? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰