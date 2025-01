Obiectele de tezaur, împrumutate muzeului olandez, au revenit în ţară. Colecţia a fost transportată cu un avion cargo care a aterizat la Otopeni şi a fost preluată sub pază strictă.

Artefactele au ajuns în România şi sunt chiar în acest moment duse sub paza Jandarmeriei la Muzeul de Istorie din Bucureşti.

Măsură excepţională luată de olandezi

Între timp, anchetatorii olandezi n-au reuşit să afle nimic despre coiful de aur şi brăţările dacice furate de la cei trei suspecţi arestaţi preventiv pentru 14 zile. Este motivul pentru care a fost luată măsura excepţională de a fi publicate fotografiile şi numele a doi dintre ei.

"Suspecţii au avut de ales. Să spună unde sunt obiectele sau să li se publice fotografiile. Au ales", a declarat David van Weel, ministrul Justiţiei din Olanda.

"Furtul de artă din Assen a devenit pur și simplu o afacere globală. Frica, desigur, este că aurul va fi topit, așa că se folosesc toate metodele posibile. Importanţa anchetei este mai mare decât dreptul la intimitate al suspecţilor, este vorba de un important patrimoniul cultural", adaugă Mick van Welyl, jurnalist specializat în furturi de artă.

Cine sunt suspecţii prinşi de poliţişti

Indiciul care i-a ajutat pe anchetatori să îi prindă pe suspecţi a fost o geantă plină cu haine pe care hoţii au aruncat-o după jaf. O geantă similară apare pe umărul unuia dintre suspecţi, în imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Primii doi, Chesley Wendersteyt şi partenera sa, a cărei identitate nu a fost făcută publică, au fost săltaţi miercuri după-amiază, din locuinţa lor aflată într-un oraş din nordul ţării.

Bernhard Zeeman, al treilea suspect prins, are un trecut violent. În 2014, alături de doi complici, a intrat cu forţa în locuinţa unei familii. I-a legat pe cei doi soţi şi pe copii lor de 8 şi 12 ani şi, sub ameninţarea armei, i-a forţat să le indice unde sunt bijuteriile din casă. A fugit apoi cu maşina familiei. În 2015, instanţa l-a condamnat la 5 ani şi 5 luni de închisoare.

Zeeman a fost eliberat condiţionat în 2018. În acelaşi an, a ameninţat cu o armă de foc o femeie pe care o lăsase însărcinată. A fost condamnat la un an de închisoare. După eliberare, a fost cercetat pentru vandalism şi conducere sub influenţa alcoolului.

Un al patrulea bărbat, cel surprins de camerele de supraveghere într-un magazin de bricolaj, cu două zile înainte de jaf, este în continuare căutat. Astăzi s-a redeschis şi muzeul din Drents. Mai puţin aripa care a găzduită colecţia din România, unde accesul rămâne interzis.

Cele mai scumpe exponate ale muzeului Drents

Două tablouri semnate Vincent van Gogh sunt cele mai de preţ exponate ale muzeului Drents. Reprezintă peisaje ale regiunii Drenthe vizitate de celebrul pictor în anul 1883. Picturile sunt protejate de o vitrină securizată antifurt, similară celei unde erau depozitate coiful şi brăţările dacice. Însă cu un baros, peretele acesta sau chiar întregul geam pot fi distruse.

Un alt indiciu pentru care autorităţile olandeze cer ajutorul populaţiei este duba gri pe care hoţii ar fi folosit-o după ce au incendiat automobilul folosit la fugă. Autovehiculul încă nu a fost găsit.

