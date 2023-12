Vezi și

În sania sa, trasă de reni, Moş Crăciun a traversat bulevardul principal din Valenii de Munte, până în faţa Centrului Cultural. Înaintea renilor au mers zeci de copii care au purtat făclii în mâini. Moşul a salutat localnicii, iar apoi s-a oprit să stea de vorba cu cei mici.

După ce oraşul a îmbrăcat haine de sărbătoare, toţi cei prezenţi au mers la căsuţa lui Moş Crăciun să primescă cadouri.

Cristi Georgescu, reporter Observator: Copii aşteaptă nerăbdători în faţa căsuţei lui Moş Crăciun, unde străbunul va împărţi daruri pentru ei. Pe toată perioada sărbătorilor aici la Vălenii de Munte moşul are pregătile nenumărate cadouri în sacul său, dar se va asigura că cei mici au fost cuminţi şi au ascultat de părinţi.

Sărbătoare în mai multe oraşe ale ţării

A fost o seară magică şi la Ateneul Național din Iași unde s-a dat startul sărbătorilor de iarnă printr-un eveniment inedit. Moș Crăciun a venit cu mașina pompierilor pentru aprinde iluminatul festiv.

Aseară şi-a deschis porţile şi târgul de crăciun din Alba Iulia. Mii de luminiţe colorate şi decoraţiuni cu tematică au fost aprinse, iar sute de copii s-au dat pe patine.

Şi oraşul Novaci din Gorj a îmbăcat haine de sărbătoare, însă asta a fost posibil numai cu ajutorul a peste 40 de voluntari, care şi-au unit forţele pentru a decora străzile. Parcurile s-au umplut deja de oameni de zăpadă, globuri şi statuete, făurite din materiale prietenoase cu mediul.

Voluntarii au fost ajutorul Moşului

Raluca, voluntar: Punem luminiţe, tot felul de lucruri. Am aranjat parcurile din Novaci, am pictat, am făcut tot felul de lucruri.

Diana Speretoiu, reporter Observator: Tot voluntarii au creat şi acest colţ, unde oricine îşi poate face o fotografie inedită. Şi tot aici găsim şi cutia unde copiii pot trimite scrisori lui Moş Crăciun

Luminiţele de sărbători de aici se vor aprinde mâine seara, când spiriduşii vor scrie şi una dintre cele mai lungi scrisori Moşului, cu toate dorinţele copiilor din oraş.

