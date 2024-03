Ororile comise de Hamas, prin ochii adolescenţilor. 11 elevi israelieni au povestit la Bucureşti ce au trăit pe 7 octombrie 2023

Vezi și

Aviv are 18 ani şi vine din cel mai apropiat oraş de fâşia Gaza. A venit în Bucureşti pentru a povesti ce a trăit pe 7 octombrie anul trecut şi ce a simţi când şi-a pierdut zeci de prieteni şi rude.

Aviv Amitai: La ora 6:28 am auzit prima sirenă. Eu locuiesc într-un fel de galerie, la etaj, aşa că am alergat la parter. Apoi am auzit a doua sirenă şi în acel moment am ştiut că nu e ceva ce am trăit înainte, e mai mult de atât. Zece minute mai târziu, am început să auzim împuşcături şi am ştiut că e vorba de terorişti. Tatăl meu şi-a văzut cel mai bun prieten fugind pe stradă. El a fost omorât.

Şi Hila Kuperman, o tânără de 17 ani din Kibbutz Erez, şi-a văzut întreaga comunitate distrusă de atacurile din toamna anului trecut.

Hila Kupernan: Am ieşit afară şi apoi am auzit nişte explozii ciudate. Nu pot să descriu, a fost ceva ce n-am mai auzit până atunci. Apoi, la un moment dat, au început să ne bată în uşi. M-am gândit că, dacă o să mor, trebuie să le las ceva părinţilor mei, un lucru după care să se ghideze. Apoi am început să scriu: "6:30 -am intrat în adăpost. 12:00 -am ieşit să...", adică ceva după care să se ia în caz că nu ştiu ce s-a întâmplat cu noi.

Întrebată dacă s-ar întoarce acasă, acum că restricţiile sunt ridicate, Hila spune că încă nu se simte în siguranţă.

Hila Kupernan: Guvernul ne-a aprobat întoarcerea, teoretic, dar noi ca şi comunitate, ca şi kibuţ punem comunitatea pe primul loc, deci încă nu ne întoarcem. Am pierdut atât de mulţi oameni încât ne-am pierdut încrederea. Nu mă simt în siguranţă, pentru că simt că totul este atât de fragil şi că se poate dărâma în orice moment.

Gil Bezalel este cel care i-a adus aici pe adolescenţii din Israel, pentru a povesti lumii ororile trăite de la începerea conflictului.

Gil Bezalel, şeful delegaţiei: Oamenii trebuie să înţeleagă, cu adevărat, ce s-a întâmplat. Cred că, dacă aceşti copii au fost acolo pe 7 octombrie şi au simţit o mare parte din ce s-a întâmplat acolo şi işi pot spune povestea, direct, e foarte important pentru noi. Pentru noi, e foarte important să îi scoatem de acolo, să îi deconectăm de la activitatea lor din fiecare zi, care nu e una uşoară.

Elevii din Israel au ajuns la Liceul Laude - Reut din Bucureşti şi vor ajunge în aceste zile şi în Parlament.

Andreea Alders, şefa catedrei de ebraică la şcoala Laude-Reut: Sunt elevi care au venit din Israel. Elevi, de fapt, care au locuit pe data de 7 octombrie în zona care a fost cea mai afectată, care au fost, de fapt, în prima linie. Ne-am dorit să îi invităm aici puţin ca să îi scoatem din mediul în care se află, pentru că toţi locuiesc la hotel, nu locuiesc la ei acasă, pentru că, casele lor au fost distruse.

În timp ce unii povestesc despre ororile războiului, mulţi alţii încă îl trăiesc. Sunt cei din Gaza, enclava asediată. Chiar ieri, armata israeliană a bombardat cu rachete o clădire rezidențială din Fâșia Gaza. Mai grav, luna Ramadanului i-a prins pe civili în pragul foametei.

Ieri, în prima zi a postului musulman, zeci de palestinieni s-au rugat printre ruinele moscheilor. Potrivit oficialilor palestinieni, de la începutul conflictului, peste 1.000 de lăcaşe de cult din enclava palestiniană au fost complet distruse.

Jawdat Breka, refugiat: În prima zi de Ramadan, slavă Domnului că avem această masă aici. Nu mai avem case, mobilă, nu ne-a mai rămas nimic și nu am putut recupera nimic din casele noastre. Am venit la Rafah din Khan Younis pe jos. Priviți: sunt numai ruine și gunoaie. Stăm printre ruine și gunoaie. Ce vrei mai mult decât asta? Ce vrea lumea mai mult decât asta?

În atacul din 7 octombrie au murit peste 1200 de civili şi soldaţi israelieni. În Gaza, în schimb, bilanţul morţilor a ajuns la 31.000, iar numărul celor răniţi trece de dublu: 72.000.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi fost hărţuiţi de recuperatorii de creanţe? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰