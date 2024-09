Părinții tinerilor uciși în accidentul de la 2 Mai demontează apărarea lui Vlad Pascu: Sebastian nu avea deloc alcool în sânge

Conform comunicatului semnat de avocatul Cuculis pentru Familia Dragomir, Ionescu, Coniac, Barzan, din actele medicale ale celor doi decedaţi, Dragomir Roberta şi Olariu Sebastian, reies alte date ştiinţifice decât cele prezentate de către avocatul apărării.

„Cu privire la numita Roberta Dragomir, necropsia relevă faptul că această avea o alcoolemie în sânge de 0.78g la mie, ceea ce din punct de vedere al codului rutier, reprezintă pragul de contravenţie şi nu de infracţiune. Leguitorul a stabilit că o persoană cu o imbibaţie alcoolică de sub 0.80g la mie este cel mult pasibilă de amendă contravenţională. În ceea ce îl priveşte pe Olariu Sebastian, acesta NU avea alcool în sânge DELOC”, arată Cuculis.

Avocatul subliniază că, indiferent de nivelul de alcool, victimele au fost lovite în zona pietonală, pe terasamentul drumului, nu pe carosabil, ceea ce înseamnă că eventualul consum de alcool nu ar fi putut influenţa capacitatea victimelor de a se apăra.

Sebastian Olariu nu avea deloc alcool în sânge

„Faptul că Vlad Pascu, sub multipla influenţă a drogurilor şi conducând cu viteză, a gonit spre ei şi i-a omorât pe cei doi, iar acum apărarea încearcă culpabilizarea victimelor nu arată nimic altceva decât un cinism exagerat şi lipsa totală de empatie, de înţelegere a unor probe şi în conformitate cu Decizia de interpretate a ICCJ cu numărul 12/2016 referitoare la culpă în întinderea prejudiciului.

Afirmaţiile absolut denigratoare la memoria victimelor şi la demnitatea supravieţuitorilor, făcute de către apărarea lui Vlad Pascu, sunt vădit contrazise şi de raportul de expertiză efecutat în cauză cu privire la dinamică accidentului unde se arată culpă lui Vlad Pascu în producerea accidentului”, reiese din comunicatul avocatului.

Mai mult, acesta apreciază drept jignitoare afirmaţiile nu doar faţă de persoanele din proces, ci şi faţă de victimele accidentelor rutiere produse de către şoferii drogaţi şi care conduc cu viteze mari, „în dispreţul lor vădit pentru viaţă”.

Avocatul lui Pascu spune că tragedia s-a produs din cauza mai multor factori

Tribunalul Constanţa a respins marţi, ca neîntemeiată, contestaţia lui Vlad Pascu - autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri - la decizia prin care Judecătoria Mangalia i-a respins cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu. Decizia este definitivă. La termenul precedent, avocatul său a afirmat că o măsură preventivă nu poate să dureze ani de zile, pentru că devine o pedeapsă. Avocații lui Vlad Pascu spun însă că tragedia de la 2 Mai s-a produs din cauza mai multor factori, inclusiv poziția victimelor.

”Eu cred că un cumul de factori şi anume, noapte, poziţia persoanelor, uitaţi-vă pe necropsiile persoanelor decedate. Viteza, probabil. Nicidecum această substanţă găsită sau nu. Curbă, probabil. Cred că orice şofer ar fi avut dificultăţi la acel moment. Asta e părerea mea. Nu vreau să-l iau în braţe pe Vlad Pascu, dar rugămintea mea e să gândim totuşi obiectiv”, a afirmat Alin Trandafirescu.

Filmul tragediei de la 2 Mai

În dimineaţa de 19 august 2023 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat că între localităţile 2 Mai şi Vama Veche a avut loc un accident rutier în care doi tineri şi-au pierdut viaţa. ”La data de 19 august, în jurul orei 05.25, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe D.N. 39, în apropierea localităţii Vama Veche, a avut loc un accident rutier. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că un tânăr de 19 ani ar fi condus un autoturism pe D.N. 39 şi ar fi intrat într-un grup de pietoni, care se deplasa pe partea carosabilă. În urma accidentului rutier, au decedat la faţa locului o tânără, de 20 de ani şi un tânăr, de 21 de ani. De asemenea, au mai fost răniţi doi tineri, de 19 ani, respectiv 20 de ani şi o tânără, de 20 de ani”, a transmis IPJ Constanţa.

Ulterior producerii accidentului, şoferul autovehiculului a părăsit locul accidentului, fiind depistat de poliţişti, la scurt timp, în staţiunea Vama Veche. Tânărul aflat la volan a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină. În seara de 19 august, autorul accidentului a fost reţinut pentru 24 de ore.

Autorul accidentului a fost identificat ca fiind Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani, din Bucureşti. Părinţii săi au afaceri în domeniul imobiliar. Fotografiile de pe contul de Instagram al băiatului îl prezintă cu diverse vestimentaţii, despre care lasă să se înţeleagă că sunt de firmă, sau urcat pe o maşină de teren, în parcarea din faţa Palatului Parlamentului. El apare şi cu un tricou pe care scrie ”Drugs are my life”, în condiţiile în care probele prelevate imediat după accident indicau că era sub influenţa mai multor tipuri de droguri.

