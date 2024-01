Poliţiştii au dat de urmele indivizilor care au furat seiful unui bătrân din Capitală. Printre bănuiţi ar fi chiar nepotul victimei

Incidentul s-a petrecut pe 6 ianuarie. În doar câteva minute, bătrânul a pierdut averea pe care o ţinea ascunsă în apartament. Totul a început cu un telefon pe care l-a primit, sâmbătă seară, în care i s-a spus că cineva i-a lovit maşina în parcare. Când s-a întors, a constatat că seiful în care ţinea aur, argint şi ceasuri de firmă dispăruse.

Bărbatul a fost sunat de un taximetrist să vină în parcare pentru că maşina i-a fost lovită şi susţine că a încuiat și ușa şi grijajul de siguranţă înainte să coboare. În parcare, povestea spusă de taximetrist la telefon s-a dovedit falsă. Maşina nu era lovită, dar chiar şi aşa discuţiile au durat apoape 30 de minute. Suficient timp pentru ca cineva să îi intre în casă şi să plece cu seiful. Uşa nu a fost spartă: cel mai probabil hoţul a avut o cheie.

În seif se aflau bunuri în valoare de peste 70.000 de euro, în mare parte bijuterii şi obiecte din aur, toate moşteniri de familie. Bătrânul, un fost fotbalist, s-ar fi ales cu o avere de câteva sute de mii de euro după ce a vândut un teren moştenit într-o zonă selectă a Bucureştiului.

Filmul jafului din Capitală

Pe 10 ianuarie, la patru zile după lovitură, poliţiştii au identificat patru făptaşi, fiind vorba de bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani. Printre bănuiţi s-ar afla şi nepotul bătrânului, spun sursele Observator.

Potrivit oamenilor legii, pe 6 ianuarie 2024, nepotul ar fi căzut la înțelegere cu ceilalți trei bănuiți, privind înscenarea unui accident cu autoturismul bunicului, s-ar fi deplasat la locuința acestuia, din Sectorul 4, moment în care, un individ de 40 de ani ar fi înscenat accidentul și ar fi sunat victima, chemând-o la mașină.

Ulterior, bănuiții s-ar fi deplasat într-o localitate din județul Ilfov, unde ar fi tăiat seiful, apoi și-ar fi însușit bunurile și documentele din interior, celelalte fiind aruncate într-un lac de acumulare dintr-un județ apropiat.

În urmă cu câteva zile, într-o intervenţie pentru Observator, nepotul bătrânului a negat orice implicare.

Reporter: Bunicul tău te acuză pe tine că ai fi furat.

Eugen Gavrilă, nepotul păgubitului: Pe mine?

Reporter: Da.

Eugen Gavrilă, nepotul păgubitului: Nu!

Între păgubit şi nepot ar fi existat o înţelegere. Tânărul i-ar fi promis că va avea grijă de el până la sfârşitul vieţii. În schimb, bătrânul ar fi fost de acord să-i lase averea.

Liviu Gavrilă, păgubit: Am făcut toate astea, le-am pus pe numele lui, plus 105.000 de euro de la bancă am făcut împuternicire să poată să gestioneze aceşti bani.

Eugen Gavrilă, nepotul păgubitului: Eu cu bunicul meu sunt într-un proces pentru că el minte că noi nu l-am întreţinut şi toate chestiile astea suntem într-un proces.

La câteva ore după prima confruntare cu nepotul său, păgubitul spune că a obţinut o mărturisire din partea lui.

Liviu Gavrilă, păgubit: A recunoscut că el a furat. Azi de dimineaţă m-a sunat băiatul meu şi mi-a spus, "Tată, să ştii că m-a sunat Eugen, el ţi-a furat ăla".

Adrian Gavrilă, fiul păgubitului: Băiatul a recunoscut. A venit la mine şi mi-a spus. M-am trezit cu el la 4 dimineaţa acasă la mine, mi-a spus pe fugă, agitat şi asta a fost situaţia.

Ce spun poliţiştii

La data de 10 ianuarie 2024, poliţişti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 4 au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în Municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, prejudiciul fiind de aproximativ 70.000 de euro.

În fapt, la data de 6 ianuarie 2024, Secția 14 Poliție a fost sesizată, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în aceeași zi, din locuința sa, situată în Sectorul 4, i-ar fi fost sustras un seif metalic, ce conținea bijuterii, ceasuri de lux, ceasuri vechi de valoare și mai multe sume, în lei și valută, precum și diverse acte.

Cazul a fost preluat de către Serviciul de Investigații Criminale – Sector 4, iar în urma cercetărilor și investigațiilor efectuate, s-a stabilit că fapta ar fi fost săvârșită de către patru bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani.

Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 6 ianuarie 2024, bărbatul de 26 de ani, după o înțelegere prealabilă cu ceilalți trei bănuiți, privind înscenarea unui accident cu autoturismul victimei, s-ar fi deplasat la locuința acesteia, din Sectorul 4, moment în care, bărbatul de 40 de ani ar fi înscenat accidentul și ar fi sunat victima, chemând-o la mașină.

Ulterior, bănuiții s-ar fi deplasat într-o localitate din județul Ilfov, unde ar fi tăiat seiful, apoi și-ar fi însușit bunurile și documentele din interior, celelalte fiind aruncate într-un lac de acumulare dintr-un județ apropiat.

Astfel, în vederea probării activității infracționale a bănuiților, la data de 10 ianuarie 2024, au fost puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate ceasurile și documentele sustrase din seif.

De asemenea, a fost identificată o societate comercială, la care bănuiții ar fi introdus bunurile sustrase, în regim de amanet. Bănuiții au fost depistați și conduși la audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale – Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, precizează DGPMB.

