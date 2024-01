Reacţia nepotului acuzat că i-a furat bunicului seiful în care ţinea o avere

Liviu Gavrilă, păgubit: Aici se afla seiful. Puteai să pui mâna pe lângă el, aici, şi aici era cu 4 picioare, vedeţi? Se vede cum a tras seiful.

În câteva minute, bătrânul a pierdut averea pe care o ţinea ascunsă în apartament. Totul a început cu un telefon pe care l-a primit, sâmbătă seară.

Ana Grigore, reporter Observator: Bărbatul a fost sunat de un taximetrist să vină în parcare pentru că maşina i-a fost lovită şi susţine că a încuiat și ușa şi grijajul de siguranţă înainte să coboare. Sunt în total 6 yale!

În parcare, povestea spusă de taximetrist la telefon s-a dovedit falsă. Maşina nu era lovită, dar chiar şi aşa discuţiile au durat apoape 30 de minute. Suficient timp pentru ca cineva să îi intre în casă şi să plece cu seiful. Uşa nu a fost spartă: cel mai probabil hoţul a avut o cheie.

Liviu Gavrilă, păgubit: În seif aveam în jur de 200-250 de grame de aur. Argint aveam monede uite aşa, de vreo 7 centimetri.

Bunicul dă vina pe nepot

Poliţia anchetează cazul, însă bătrânul n-are dubii. Dă vina pe un nepot. Şi a fost de acord să îl confrunte în faţa camerelor.

Reporter: Bunicul tău te acuză pe tine că ai fi furat.

Eugen Gavrilă, nepotul păgubitului: Pe mine?

Reporter: Da.

Eugen Gavrilă, nepotul păgubitului: Nu!

Reporter: Crede că tu.

Eugen Gavrilă, nepotul păgubitului: Asta e o glumă?

Între păgubit şi nepot există o înţelegere. Tânărul i-a promis că va avea grijă de el până la sfârşitul vieţii. În schimb, bătrânul a fost de acord să-i lase averea.

Liviu Gavrilă, păgubit: Am făcut toate astea, le-am pus pe numele lui, plus 105.000 de euro de la bancă am făcut împuternicire să poată să gestioneze aceşti bani.

Eugen Gavrilă, nepotul păgubitului: Eu cu bunicul meu sunt într-un proces pentru că el minte că noi nu l-am întreţinut şi toate chestiile astea suntem într-un proces.

La câteva ore după prima confruntare cu nepotul său, păgubitul spune că a obţinut o mărturisire din partea lui.

Liviu Gavrilă, păgubit: A recunoscut că el a furat. Azi de dimineaţă m-a sunat băiatul meu şi mi-a spus, "Tată, să ştii că m-a sunat Eugen, el ţi-a furat ăla".

Adrian Gavrilă, fiul păgubitului: Băiatul a recunoscut. A venit la mine şi mi-a spus. M-am trezit cu el la 4 dimineaţa acasă la mine, mi-a spus pe fugă, agitat şi asta a fost situaţia.

Cine este bătrânul rămas fără agoniseala de-o viață

În faţa reporterilor Observator, însă, nepotul susţine în continuare că e nevinovat.

Eugen Gavrilă, nepot: Am vorbit cu tata, dar nu am zis aşa ceva. I-am zis că e nebun dacă el crede că eu am făcut aşa ceva. Eu nu am luat nimic. I l-a luat cineva cunoscut de prin bloc pe care se baza.

Păgubitul este un fost fotbalist. S-ar fi ales cu o avere de câteva sute de mii de euro după ce a vândut un teren moştenit într-o zonă selectă a Bucureştiului.

