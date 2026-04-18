Suntem tot mai puțini, de la un an la altul. Până în 2100, populația României ar putea să scadă cu aproape un sfert, arată datele Comisiei Europene. În spatele acestui declin stau nesiguranța zilei de mâine și efectele unei economii fragile, care îi fac pe mulți tineri să amâne sau chiar să renunțe la ideea de a avea copii. Previziunile sociologilor merg şi mai departe: în zeci de ani populaţia României ar putea fi preponderent asiatică.

De trei decenii, suntem tot mai puţini la numărătoare. Potrivit Eurostat, populaţia ţării noastre tot scade, iar în 70 de ani vom ajunge la puțin peste 14 milioane de locuitori, față de aproximativ 19 milioane astăzi. Sociologii spun că scăderea populaţiei în timp poate duce inclusiv la o schimbare de cultură. Pentru că mulţi români pleacă în străinătate pentru o viaţă mai bună, locul lor la joburi e luat de asiatici. Aşa se face că în câţiva zeci de ani populaţia din România ar putea fi preponderent asiatică.

"Populaţia nativă va scădea treptat şi gradual, tocmai prin ruperea acestui fir de continuitate, iar din exterior antreprenorii români vor aduce populaţii asiatice, iar acei muncitori din Asia, la un moment dat, îşi vor aduce familiile şi încet încet va creşte o comunitate pe plan local, dar cu populaţie provenită din zona asiatică", a declarat Adrian Botezatu, sociolog. Anul trecut, România a înrgistrat cea mai mică natalitate din ultimul secol. Tinerii nu se mai grăbesc să devină părinţi, aşa că vârsta medie la care au primul copil a ajuns să fie la 28 de ani.

"Iată că de acum începem să mergem pe panta cealaltă. Practic, e un semnal de alarmă la modul general, pentru că tot ce înseamnă copii mai puţini care vin în societate înseamnă, în viitor, o dezvoltare mai puţin accentuată a societăţii", a declarat Tiberiu Sprădăţean, purtător de cuvânt Spitalul Judeţean Suceava. Unul dintre principalele motive pentru care tinerii nu se mai încumetă să facă copii este nesiguranţa financiară. Mulţi dintre ei nu şi-ar permite cheltuielile care să acopere nevoile unui copil.

"Atunci când trăim într-o anxietate generalizată şi când ziua de mâine este în pericol e foarte greu să accepţi ădeea că ai putea fi eficient, bun alături de familia ta şi mai ales de copiii tăi", a declarat Călin Bârleanu, psiholog. Declinul viitor al României nu este însă cea mai mare scădere printre statele Uniunii Europene. Recordul îl deține Letonia, urmată de Lituania şi Polonia. Până în 2100 şi Grecia ar urma să aibă o populaţie de aproape trei ori mai mică decât acum.

