La o zi după ce o dronă marină ucraineană a explodat în portul Constanţa, autorităţile încearcă să refacă filmul evenimentelor. La Constanţa are loc o şedinţă convocată de Președintele Nicușor Dan, în care este analizat incidentul, dar unde se discută şi despre noi măsuri de securitate pe litoralul românesc.

Ieri, am fost la un pas de tragedie. Drona marină pierdută de armata ucraineană era la 700 de metri de un depozit de petrol şi la nici un kilometru şi jumătate de 900 de tone de azotat de amoniu. Autorităţile susţin că incidentul nu este un eşec al sistemului de supraveghere maritimă, pentru că acesta este conceput pentru monitorizarea traficului naval și a frontierei maritime.

Explozia de ieri a distrus sediul ARSVOM. Sunt foarte multe zone afectate. Nava Hercules a suferit şi ea daune. Sediul ARSVOM e împânzit de anchetatori, sunt criminalişti, reprezentanţi ai Armatei şi reprezentanţi ai Autorităţii Navale Române. Nicuşor Dan se întâlneşte cu autorităţile din Constanţa, oamenii care au gestionat ieri situaţia de criză. Se analizează situaţia de ieri şi motivele care au dus la ceea ce se putea transforma într-o adevărată tragedie. De asemenea, vor fi analizate şi eventuale viitoare măsuri ce ar putea fi luate pentru siguranţa litoralului românesc.