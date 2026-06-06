Muzica e terapie. Sau, aşa ar trebui să fie, mai ales în spitale. Sunt studii ştiinţifice care arată că, în special copii, sunt mai liniştiţi dacă ascultă muzică iar tratamentul îşi face efectul mult mai repede. Pentru prima dată se întâmplă asta şi la noi în ţară, deocamdată în câteva spitale din Bucureşti. Corul Madrigal şi-a pus costumele de scenă şi cântă live pacienţilor. Efectul a fost instantaneu şi extrem de emoţionant. Priviţi!

Să scoţi muzica din sala de spectacol şi să o duci acolo unde nimeni nu s-ar aştepta. Într-un spital, de exemplu. Pentru că acolo muzica nu doar sună altfel, ci şi vindecă. Cu gândul ăsta au pornit la drum artiştii corului Madrigal, într-un proiect unic în România. Prima oprire - Spitalul de copii Victor Gomoiu.

Tot un fel de scenă, doar că împărţită pe mai multe etaje. Însă artiştii s-au comportat ca la orice alt spectacol important. Au făcut întâi repetiţie.

Apoi şi-au pus costumele de gală. După care au aşteptat cu emoţie semnalul că pot intra în scenă.

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„Nu ţi le poţi stăpâni. Adică, de obicei, putem să ne stăpânim orice, adică să nu plângem şi să putem continua actul artistic, dar când e vorba de copii, atunci e mult mai greu, mai ales că suntem şi mame”, spune una dintre artiste.

Muzica vindecă acolo unde medicina speră

Apoi corul mare s-a împărţit în mai multe coruri mai mici, ca să aibă loc pe holurile înguste şi să cânte, în acelaşi timp, în tot spitalul.

Doamnele îşi şterg lacrimile pe furiş, ca să nu vadă micii pacienţi că şi marii artişti au emoţii înainte de spectacol. Din acel moment, oriunde ai fi fost, la orice etaj din spital şi la orice secţie, nu se mai auzea decât muzică de cor amestecată, din când în când, cu plânsul unui bebeluş.

Eric şi-a spus, probabil, că multă lume n-o să-l creadă că el a avut parte de un astfel de spectacol chiar în spital. Şi a vrut să aibă o dovadă.

„Dacă aduc chiar şi un mic zâmbet pe chipul lor, e suficient”, spune una dintre membrele corului.

Muzica face bine. Sunt multe clinici din lume unde este parte din terapie. Îi ajută pe pacienţi să fie mai liniştiţi, iar tratamentul să dea rezultate mai bune, mult mai repede. Dar îi ajută şi pe medici.

„În stresul cotidian, zilnic, cel chirurgical, dar şi în alte secţii, ajută foarte mult”, spune dr. George Sălăvăstru, chirurg la Spitalul Victor Gomoiu.

„Muzica ne vindecă într-un mod în care medicina nu poate decât să spere să o facă vreodată”, spune Victoriţa Tudosie, managerul Spitalului Victor Gomoiu.

Special pentru medici, Corul Madrigal a ţinut un mic recital şi în amfiteatrul spitalului. Doctori plecaţi în fugă din cabinet, cu stetoscopul la gât, au asistat, poate, la primul lor concert din acest an. N-au timp să ajungă în sala de spectacol.

„Trebuie să mergem dincolo de sala de spectacol, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să îi facem pe cât mai mulţi să înţeleagă că muzica trebuie să facă parte din viaţa noastră. Şi unul dintre momentele în care am simţit că muzica face minuni este atunci când ne-am simţit rău”, spune Emil Pantelimon, managerul Corului Madrigal.

Unii au plâns pe furiş, alţii n-au mai putut să ascundă lacrimile. A fost emoţie de toate felurile, pe toate etajele Spitalului Victor Gomoiu.

„A fost frumos şi de fiecare dată e superb şi ne încărcăm de o energie frumoasă şi ne gândim la ai noştri. Ne gândim să le fie... tuturor. Sper şi îmi doresc să se simtă că o cântăm din suflet totdeauna”, spune Ana Maria Szekely.

A doua zi, copiii de la Cantus Mundi au cântat pentru copiii internaţi în Spitalul Obregia. Muzica de cor se va auzi, de acum, în 7 spitale din Bucureşti. Fie live, fie din boxe, pe holuri ori în alte spaţii unde pacienţi mici sau mari aşteaptă să se facă bine. Iar la concertele Madrigal, câteva locuri vor fi rezervate cadrelor medicale.