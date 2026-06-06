Bucureștiul a înflorit la propriu în acest weekend. Peste 100.000 de flori au transformat Parcul Drumul Taberei într-o uriaşă expoziţie în aer liber, unde frumuseţi de toate culorile spun poveşti despre rădăcini, tradiţii şi comunitate. Pentru unii vizitatori, spectacolul floral a meritat chiar şi un drum de patru ore.

Bucureștiul a înflorit la propriu în acest weekend. Peste 100.000 de flori au transformat Parcul Drumul Taberei într-o uriaşă expoziţie în aer liber, unde frumuseţi de toate culorile spun poveşti despre rădăcini, tradiţii şi comunitate. Pentru unii vizitatori, spectacolul floral a meritat chiar şi un drum de patru ore.

Petale colorate, ierburi decorative şi mii de flori care îmbracă aleile în toate nuanţele verii. În Parcul Drumul Taberei, natura şi imaginația şi-au dat întâlnire la cel mai mare festival al florilor din România. Vizitatorii s-au plimbat prin 14 grădini tematice, create de studenţi ai facultăţilor de horticultură din întreaga ţară.

Vizitatori şi de la sute de kilometri

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"Îmi place cum au aranjat totul! Mi-a plăcut ideea de a amenaja acest parc cu flori şi imi place că toată lumea se distrează", a spus o vizitatoare a festivalului.

"E a treia oară când vin. Îmi place mult tematica aceste aranjamente aproape de flori de câmp sunt mai speciale", a declarat o alta.

La prima vedere, pare doar o masă plină cu flori, însă, în realitate, este o instalatie care vorbeşte despre legături si comunitate. Blatul mesei este făcut dintr-un dulap vechi de 100 de ani iar pe el se alfă peste 800 de fire de flori colorate. Coloana din mijloc respectă proporţiile coloanei infinitului.

Uniii vizitatori au venit de la sute de kilometri ca să admire creaţiile florale.

"Sunt tare frumoase! Suntem din judeţul Covasna. Am venit special, patru ore am făcut pe drum. Am auzit că e foarte frumos şi am venit să vedem", a spus o femeie.

"Oamenii sunt invitati să vizualizeze toate aceste aranjamente şi la fiecare găsesc un QR code pe care îl vor scana şi intră direct în concurs şi votează grădina preferată", a explicat Adrian perian, prezentator festival.

Organizatorii au pregătit şi ateliere pentru copii

"Mi-a plăcut cand am pictat o ţestoasă din piatră. Am făcut si o coroniţă din flori si un tablou cu o floare", a spus o fetiţă.

După lăsarea întunericului, festivalul continuă cu proiecţii spectaculoase pe apă şi concerte. Duminică este ultima zi, intrarea este gratuită. La edițiile precedente, evenimentul a atras peste 300.000 de vizitatori.