Cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale în cea mai mare parte a țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă mai multe avertizări Cod galben valabile pentru acest weekend care anunță instabilitate atmosferică accentuată, vijelii cu viteze de până la 70 km/h căderi de grindină și ploi torențiale.

Prima avertizare intră în vigoare de la ora 12:00, și este valabilă până la ora 23:00, și va cuprinde Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și zonei de munte, dar și local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei.

Meteorologii avertizează că se vor relua aversele torențiale, cu acumulări de până la 40l/mp

Se vor înregistra averse torențiale, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă cauzate de ploile torențiale vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

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Al doilea mesaj Cod Galben va fi în vigoare de sâmbătă, ora 23:00, până duminică dimineața, la ora 08:00. Fenomenele severe vor afecta centrul și estul Moldovei, urmând ca ulterior să se deplaseze spre estul Munteniei și Dobrogea.

Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h și, izolat, căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de precipitații vor putea depăși local 30-40 l/mp.

Duminică, între orele 12:00 și 21:00 va fi în vigoare o nouă avertizare Cod Galben care va afecta Carpații Orientali, jumătatea estică a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea și sudul, respectiv sud-vestul Moldovei.

Meteorologii avertizează că se vor relua aversele torențiale, cu acumulări de până la 40l/mp, descărcările electrice și vijeliile, cu viteze la rafală de 60-70 km/h,, existând din nou riscul apariției grindinii de mici dimensiuni.

Vremea în weekend în București și Ilfov. Cod galben de instabilitate atmosferică

Bucureștiul intră sub cod galben de vreme severă, cu ploi torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt puternice, avertizează meteorologii. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare valabilă sâmbătă, 6 iunie și 7 iunie, pentru Capitală și județul Ilfov. În acest interval, vremea va deveni instabilă, cu episoade de averse intense și fenomene asociate.

Bucureștiul intră sub cod galben de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt, anunță meteorologii. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare valabilă sâmbătă, 6 iunie, între orele 12.00 și 23.00, dar și duminică, 7 iunie, în intervalul 12.00 – 21.00, pentru Capitală și județul Ilfov.

Sâmbătă, vremea va deveni instabilă mai ales după-amiaza și seara. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50…55 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15…20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 28…30 de grade, iar minima de 15…16 grade. Instabilitatea atmosferică se extinde și în alte regiuni ale țării, inclusiv Moldova, Transilvania, Muntenia și zonele montane. În aceste zone sunt posibile vijelii, grindină și cantități de apă mai însemnate, care pot depăși 40 l/mp în intervale scurte.

Duminică, vremea rămâne instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate mai ales după-amiaza și seara, când sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 60 km/h. Vor fi posibile vijelii și căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 26…27 de grade. Luni, instabilitatea se va reduce ușor. Vor mai apărea averse izolate și descărcări electrice, în special în a doua parte a zilei. Temperaturile vor crește ușor, cu maxime de 27…28 de grade și minime de 15…17 grade. Meteorologii avertizează că fenomenele pot apărea pe perioade scurte, dar pot fi intense, astfel că este recomandată prudență în timpul furtunilor.