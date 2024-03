Vezi și

Cele 23 de statuete sunt deja pregatite pentru ediţia 96 a Premiilor Oscar. Covorul roşu a fost întins, stăzile au fost închise, iar fanii s-au adunat deja în faţa teatrului Dolby de pe celebrul Hollywood Boulevard. Gazda ceremoniei este comediantul şi prezentatorul TV Jimmy Kimmel. Este a patra oară când joacă acest rol. Nu mai are emoţii, vrea adrenalină.

"Ca să fiu sincer, uneori sper ca lucrurile să meargă un pic prost, să se amestece puţin. Nu vrei să fie totul chiar perfect şi legat cu o fundă. Vrei un pic de haos... Vrei un pic de risc", a declarat Jimmy Kimmel.

Stelele de la Hollywood s-au pregătit pentru Gala Premiilor Oscar cu petreceri pline de celebrități. Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, John Legend şi soţia lui au fost printre invitaţii celor mai exclusiviste evenimente din acest weekend.

Cât despre marile premii, dacă este să ne luăm după criticii internaţionali, câştigătorul este Oppenheimer, filmul care face portretul părintelui bombei atomice. Irina Margareta Nistor crede că pelicula este predestinată unui trofeu.

Irina Margareta Nistor, despre Gala Premiilor Oscar 2024: "Oppenheimer este filmul anului"

"Oppenheimer a fost, din momentul în care a ieșit pe marile ecrane, chiar dacă a ieşit în paralel cu Barbie. Toată lumea le-a văzut şi s-a bucurat de fiecare separat, aşa că eu cred că este filmul anului. Chiar dacă nu ia Oscarul rămâne filmul anului orice am face", a declarat Irina Margareta Nistor.

Surpriza puţin probabilă, însă, poate veni de la The Holdovers - primul film de Crăciun nominalizat după mai bine de jumatate de secol. Paul Giamatti, care joacă un profesor de istorie morocănos, ar putea să fure trofeul aurit din mâinile irlandezului Cillian Murphy. Luptă strânsă şi la Oscarul pentru cea mai bună actriţă. Favoritele serii sunt Emma Stone, pentru rolul din Poor Things, şi Lili Gladstone din Killers of the Flower Moon.

Dincolo de trofee, unul dintre cele mai aşteptate momente ale serii este recitalul lui Ryan Gosling. Nominalizat şi el la categoria cel mai bun actor în rol secundar, va interpreta melodia I'm just Ken.

Nominalizări Premiile Oscar 2024. Ediția cu numărul 96, bogată în filme de calitate

La 10 martie 2024, are loc ediţia cu numărul 96 a galei de decernare a Premiilor Oscar. În cadrul evenimentului, găzduit de Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles, Academia Americană a Artelor şi Ştiinţelor Filmului va evidenţia, prin intermediul celor 23 de premii pentru tot atâtea categorii, cele mai mari reuşite ale cinematografiei din anul 2023.

Nominalizările au fost anunţate la 23 ianuarie de către actorii Zazie Beetz şi Jack Quaid.

Thrillerul biografic "Oppenheimer", scris, regizat şi produs de Christopher Nolan, cu Cillian Murphy în rol principal, conduce în topul nominalizărilor, fiind propus la 13 categorii. Pelicula prezintă povestea vieţii fizicianului J. Robert Oppenheimer şi a rolului pe care l-a avut în dezvoltarea bombei atomice.

"Poor Things", regizat de Yorgos Lanthimos şi scris de Tony McNamara, cu Emma Stone în rolul Bellei Baxter, o femeie readusă la viaţă de genialul cercetător Dr. Godwin Baxter (interpretat de Willem Dafoe), a primit 11 nominalizări.

Drama western "Killers of the Flower Moon", produsă şi regizată de Martin Scorsese, cu Leonardo DiCaprio, Robert De Niro şi Lily Gladstone în rolurile principale, ocupă cea de-a treia poziţie în topul nominalizărilor, concurând la 10 categorii.

Steven Spielberg este nominalizat, pentru a treisprezecea oară în carieră, la categoria Cel mai bun film, pentru "Maestro". La rândul său, Martin Scorsese concurează pentru a zecea oară la categoria Cel mai bun regizor, Thelma Schoonmaker a primit cea de-a noua nominalizare din carieră pentru cea mai bună editare de film, iar compozitorul John Williams a primit nominalizarea cu numărul 54.

Zece actori au primit, pentru prima dată, nominalizări la Oscar

În cadrul ediţiei de anul acesta a Premiilor Oscar, zece actori au primit, pentru prima dată, nominalizări la Oscar. Printre aceştia, se numără Cillian Murphy, Colman Domingo, Emily Blunt şi Lily Gladstone.

La categoria regină a premiilor Oscar, Cel mai bun film, au intrat în competiţie: "Oppenheimer", "Killers of the Flower Moon", "Barbie", "The Holdovers", "Poor Things", "Maestro", "American Fiction", "Anatomy of a Fall", "Past Lives" şi "Zone of Interest".

Cel mai bun actor în rol principal va fi desemnat dintre: Bradley Cooper ("Maestro"), Paul Giamatti ("The Holdovers"), Cillian Murphy ("Oppenheimer"), Colman Domingo ("Rustin") şi Jeffrey Wright ("American Fiction").

La categoria similară rezervată actriţelor, au fost nominalizate: Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Carey Mulligan ("Maestro", Emma Stone ("Poor things"), Annette Bening ("Nyad") şi Sandra Huller ("Anatomy of a Fall").

La 9 ianuarie, au fost decernate Oscarurile onorifice pentru întreaga carieră, care le-au revenit actorilor Angela Bassett şi Mel Brooks, precum şi editorului de film Carol Littleton

"Everything Everywhere All at Once", premiat cu Oscar în 2023

Precedenta ediţie a ceremoniei de decernare a Premiilor Oscar s-a desfăşurat la 12 martie 2023, în Los Angeles. Marele câştigător a fost filmul "Everything Everywhere All at Once", regizat de cineaştii Daniel Kwan şi Daniel Scheinert. A câştigat şapte trofee, inclusiv la categoria Cel mai bun lungmetraj. Kwan şi Scheinert au triumfat la Cea mai bună regie.

Brendan Fraser a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal, graţie interpretării sale din lungmetrajul "The Whale". La rândul său, Michelle Yeoh a câştigat la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, pentru prestaţia din filmul "Everything Everywhere All at Once".

Filmul german "All Quiet on the Western Front", regizat de Edward Berger, a fost desemnat Cel mai bun lungmetraj internaţional.

