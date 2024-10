Video Prima fermă românească de scoici din Marea Neagră. Proiectul, realizat după ce ancheta Observator a schimbat legea

După ancheta Observator care a schimbat legea, prima fermă românească de scoici prinde viaţă în Marea Neagră. Proiectul pilot al cercetătorilor de la Institutul Naţional „Grigore Antipa“ are ca scop încurajarea investitorilor care pot acum să concesioneze luciul de apă. Patru cuşti de stridii vor fi monitorizate un an. Dacă totul merge bine, în curând am putea mânca stridii româneşti, mult mai ieftine decât cele din import.