Cântăreţul Randi, Andrei Ropcea pe numele din buletin, ajuns celebru după colaborarea cu Marius Moga, în trupa Morandi, a fost tras pe dreapta de un echipaj de la rutieră, la un control de rutină. S-a întâmplat pe 11 februarie, după-amiaza, lângă Bucureşti, în Săftica. Poliţia a făcut public cazul însă abia acum.

"Am fost oprit, am refuzat să fac testul care se face pe loc pentru că iau foarte multe suplimente, beau tot felul de ceaiuri. Chestiile astea se mai încurcă uneori. Mai ies şi false. Eu am cerut analiza de sânge", spune artistul.

Artistul spune că bea ceaiuri și ia suplimente

Doar că, surpriză, de ce i-a fost teamă, n-a scăpat. Buletinul de analize de la Medicină Legală a confirmat că artistul s-a urcat la volan drogat. A ieşit pozitiv la cocaină şi canabis. Până e gata ancheta, Randi are permisul suspendat.

"Am fost sfătuit să nu comentez foarte mult acum pentru că artiştii mai spun şi lucruri trăsnite. Ancheta este în curs de desfăşurare, avocaţii mei o să se ocupe de asta dacă o să fie nevoie. Eu sunt un biet artist, nu ştiu cum se procedează. Nu sunt panicat", spune Randi.

Combinarea celor două droguri identificate în sângele artistului este extrem de periculoasă înainte de a ne urca la volanul maşinii, spun medicii.

Nu e prima dată când Randy are probleme penale. În 2013 a fost luat pe sus de mascaţi împreună cu fratele lui. Ar fi încasat sume uriaşe pentru evenimente, iar în contabilitate ar fi trecut sume derizorii. Autorităţile au vorbit la vremea respectivă de un prejudiciu de peste 100.000 de euro.

Cântăreţul nu e prima vedetă care conduce sub influenţa drogurilor. BRomania, GuessWho sau Margherita de la Clejani s-au ales şi ei cu dosare pentru această infracţiune.

