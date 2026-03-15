Slatina devine prima reşedinţă de judeţ care interzice sălile de jocuri de noroc şi de pariuri sportive. Măsura vine după adoptarea unei legi care le permite autorităţilor locale să nu mai prelungească licenţele pentru astfel de afaceri. Şi este luată în calcul şi de alte oraşe mari, precum Brăila, Buzău sau Iaşi. Reprezentanţii industriei spun că asta nu va face decât să crească piaţa neagră a jocurilor de noroc. Şi să ducă fenomenul într-o zonă care nu poate fi controlată.

În multe cartiere din Slatina, sălile de jocuri de noroc sunt, practic, lipite unele de altele. Lucrurile se vor schimba, însă, în curând. Consiliul Local a decis să nu mai prelungească autorizațiile pentru aceste spații. Pe măsură ce licențele expiră, păcănelele vor dispărea treptat din Slatina, primul oraş care interzice sălile de jocuri de noroc. Şi casele de pariuri vor fi afectate. În total 90 de săli.

"Tragediile sunt uriaşe în urma acestor business-uri, de la tineri, copii care şi-au pierdut viaţa, până la familii distruse", a declarat Mario de Mezzo, primar Slatina. Măsura a fost salutată şi de unii dintre foştii jucători împătimiţi. "Acum 15 ani, cred, am pierdut 130 - 140 de milioane într-o singură zi, într-o singură seară. Era o garsonieră atunci. Făceam orice pentru ele. M-am dus şi... nu mai vreau să spun. Probleme cu poliţia, cu orice pentru ele", spune un fost dependent de jocuri de noroc.

Articolul continuă după reclamă

Votul din Consiliul Local a fost unul cu scandal. Cei care aplaudă sunt patronii şi angajaţii sălilor de noroc din Slatina, care au încercat să-l convingă pe primar să retragă proiectul care pe unii dintre ei îi va lăsa fără slujbe. "Nu va face decât să împingă pe toţi acei clienţi spre zona de online şi mai ales spre zona neagră, vorbim de piaţa neagră", a declarat Doru Gheorghiu, reprezentant al industriei de jocuri de noroc. Jocurile de noroc sunt o problemă serioasă la nivel național. Aproximativ 100.000 de români sunt considerați dependenți de aparate. Milioane joacă ocazional.

Potrivit celor mai recente rapoarte, 13 români dintr-o sută pariază zilnic, iar aproape un sfert - cel puțin o dată pe săptămână. Măsura ar putea fi aplicată şi în alte oraşe. Zărneştiul a anunţat deja că va interzice jocurile de noroc. Iar o propunere similară va fi dezbătută în alte şapte oraşe, printre care şi Buzău, Brăila sau Iaşi.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰