Minoră de 16 ani, dispărută dintr-un centru de asistență socială din Slatina

Polițiștii din județul Olt caută o adolescentă în vârstă de 16 ani, care a plecat voluntar dintr-un centru de asistență socială din Slatina și nu a mai revenit.

de Larisa Andreescu

la 09.03.2026 , 21:41

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sesizarea a fost făcută pe 9 martie, în jurul orei 16:50, de către un asistent medical din cadrul DGASPC Olt. Acesta a anunțat că minora, VĂTAFU TEODORA MARIA DĂNUTA, instituționalizată într-un centru din municipiu, a părăsit locația fără acord și nu s-a mai întors.

Semnalmentele minorei

Adolescenta are o înălțime de aproximativ 1,65 metri, cântărește în jur de 92 de kilograme, are ochii căprui și părul șaten, prins în coadă. Constituția este atletică.

La momentul dispariției, aceasta purta o helancă gri, pantaloni negri și încălțări gri deschis.

Polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea minorei și fac apel la cetățeni. Persoanele care pot oferi informații ce ar putea ajuta la găsirea fetei sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Larisa Andreescu
Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro.

