Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Zeci de persoane evacuate după o alunecare de teren în Slatina. 7 locuințe afectate

Mai multe locuințe au fost afectate sau se află în pericol, iar zeci de persoane au fost evacuate preventiv, în urma unei alunecări de teren aflate în desfășurare în Slatina.

de Nicu Tatu

la 04.03.2026 , 09:48
Zeci de persoane evacuate după o alunecare de teren în Slatina. 7 locuințe afectate Zeci de persoane evacuate după o alunecare de teren în Slatina. 7 locuințe afectate Galerie (2)

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, incidentul are loc pe strada Grădiște din municipiul Slatina. 

Autoritățile anunță că în urma evaluărilor, două locuințe au fost afectate direct de alunecarea de teren. Una dintre ele este grav afectată, iar cealaltă a suferit avarii ușoare la nivelul acoperișului.

De asemenea, alte cinci locuințe din zonă sunt considerate în pericol de a fi afectate. 

Articolul continuă după reclamă

Serviciile de intervenție au decis evacuare persoanelor din case, fiind astfel relocate 25 de persoane dintre care nouă copii și 16 adulți.

"Situația este monitorizată de ISU Olt și Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina", se arată în finalul informării. 

Nicu Tatu Like
slatina alunecare de teren evacuati
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Adrian Mititelu a pierdut 40 de milioane de euro: “Ştiu că vi se pare o nebunie”
Afacerea în care Adrian Mititelu a pierdut 40 de milioane de euro: &#8220;Ştiu că vi se pare o nebunie&#8221;
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
„Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă
„Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă
Ce se întâmplă cu cei peste 2 milioane de dolari, banii strânși pentru Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala
Ce se întâmplă cu cei peste 2 milioane de dolari, banii strânși pentru Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala
Comentarii


Întrebarea zilei
Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă?
Observator » Evenimente » Zeci de persoane evacuate după o alunecare de teren în Slatina. 7 locuințe afectate