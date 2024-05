Vezi și

"Eram în curbă. Venea din contrasens cu fază lungă o maşină, care m-a orbit şi nu am mai putut să evit", a spus tânărul şofer de 19 ani. Aşa explică tragedia pe care a produs-o tânărul de 19 ani din Timiş, care a zburat cu o sută de kilometri la oră pe o şosea din localitatea Săcălaz. Băiatul avea permis de doar patru zile, iar părinţii îi făcuseră cadou un bolid de mare viteză. Câteva ore mai târziu s-a urcat în maşină cu Monica, o tânără de 17 ani, pentru a merge la o petrecere dintr-o comună vecină. "Sunt nevinovat, că am şi martori. Mi-a tăiat calea şi a plecat. Nici nu s-a oprit", mai spune acesta.

Bunicul Monicăi: "În loc să facem nuntă, facem înmormântare"

Din păcate, Monica nu a purtat centura de siguranţă, iar atât ea cât şi şoferul au fost aruncaţi din maşină. Fata a murit pe loc. "Da, aveam centura! Am şi urmă aici, cum m-a ţinut centura. I-am zis să o pună înainte să plecăm, dar a zis că nu suportă. Îmi aduc aminte că am ieşit din maşină şi am căutat-o pe Moni, n-am găsit-o. Am găsit-o după 5 minute pe câmp, la 100 de metri de maşină. Îmi pare nespus de rău şi abia pot dormi noaptea, vă spun sincer", a declarat şoferul de 19 ani.

În timp ce tânărul s-a aflat la audieri, trupul fetei a fost ridicat de la IML şi dus acasă, în localitatea Folea, la 35 de kilometri de Timișoara, acolo unde va fi înmormântată. Cu lacrimi în ochi şi sufletul sfâşiat de durere, mama Monicăi nu s-a clintit o clipă de lângă fata ei. "Prinţesa mea nu mai e. A murit din cauza lui. Mi-a distrus fata. El face închisoare, scapă, dar fata mea putrezeşte în mormânt", a declarat Alina Schmidt, mama fetei. "Monica era o fată lucrătoare. Era o fată ascultătoare. În loc să facem nuntă, facem înmormântare. Nici nu ne-am aşteptat la aşa ceva", a declarat bunicul fetei. Şoferul începător este anchetat pentru ucidere din culpă - acuzaţie pentru care poate fi condamnat la cel mult cinci ani de închisoare.

