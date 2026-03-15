Maşinile la control. A fost razie azi-noapte în Capitală şi, cum era de aşteptat, mulţi au ajuns să tragă pe dreapta la semnalul agenţilor Brigăzii Rutiere. În total, 11 autoturisme au rămas fără plăcuțele de înmatriculare, iar amenzile au ajuns până la 30.000 de lei.

Şofer: Uitaţi, am rupt din ele, le-am smuls!

Poliţist: Ideea e că trebuia să le rupi pe toate...

Şofer: Pe alea nu am putut, credeţi-mă!

Tânărul din imagini este doar unul dintre şoferii opriţi aseară de poliţişti în centrul Capitalei, aproape de Guvern. Avea pe maşină semnale luminoase, deşi ştia că acest lucru este total interzis.

Nu a fost singurul şofer luat în vizor. Unii au fost traşi pe dreapta pentru modificările tehnice aduse autoturismelor.

"Nişte distanţiere şi o suspensie care îmbunătăţeşte calitatea maşinii şi performanţele maşinii. Din punctul meu de vedere, o maşină de asta este cu mult mai sigură decât orice maşină venită din fabrică", a susţinut un şofer.

Iar alţii pentru cele excentrice.

Şofer: Culoare, jante, suspensie... am avut talonul suspendat de 17 ori. Fac maşina înapoi stock, îmi iau talonul şi după mi le pun înapoi.

Reporter: Sunteţi obişnuit?

Şofer: Da, aşa e în România.

"În 3 situaţii conducătorii auto au avut modificări constructive neomologate, şi aici vorbim despre 2 autovehicule şi o motocicletă, aceştia au fost sancţionaţi contravenţional, fiind dispusă măsura reţinerii certificatului de înmatriculare dar şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare", a declarat Andra Arsintescu, Brigada Rutieră.

Polițiștii spun că astfel de controale vor continua și în perioada următoare.

Alexia Bucur

