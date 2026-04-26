Sirene, filtre şi controale în lanţ. Poliţiştii din Ilfov au împânzit, ieri, străzile din comuna Cernica, într-o razie de proporţii cu zeci de echipaje, câini specializaţi şi testări pe bandă rulantă pentru alcool şi droguri. Şi în Capitală au fost controale, mai mult legate de starea vehiculelor.

Poliţiştii din Ilfov au ieşit în trafic, hotărâţi să identifice fiecare pericol în parte. Într-o maşină, de exemplu, descoperirea i-a pus pe gânduri. Arme pregătite parcă pentru un scenariu periculos.

"Am luat-o de veche si am facut-o la ţară. E de colecţie", a spus un şofer în maşina căruia poliţiştii au găsit o sabie.

Proprietarul micii colecţii s-a ales cu dosar penal. La doar câteva filtre distanţă, un alt pericol, de data aceasta chiar la volan.

Alţi şoferi au fost prinşi după ce au consumat alcool. Iar alţii în timp ce conduceau fără permis.

"Respectiva persoană nu deţine permis de conducere, are cazier judiciar pentru infracţiune de furt calificat. De asemenea, a avut o condamnare în Franţa pentru uz de armă fără drept", a declarat Alexandru Bălan, IPJ Ilfov.

Peste o sută de sancţiuni au fost aplicate în doar câteva ore. De asemenea, au fost retrase peste de zece certificate de înmatriculare, 4 seturi de plăcuţe şi 3 permise de conducere.

Iar controalele nu s-au oprit aici. În Bucureşti, poliţiştii şi inspectorii Registrului Auto Român au verificat, noaptea trecută, starea tehnică a maşinilor din trafic.

"Un barbat în varstă de 40 de ani a fost oprit pentru control în zona Bulevardul Aviatorilor. Maşina prezenta numeroase deficienţe şi emana fum excesiv. A fost sancţionat cu amendă de 1.215 lei, fiind dispusă măsura reţinerii certificatului de înmatriculare", a declarat Andra Arsintescu de la Brigada Rutieră.

