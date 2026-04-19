Video Razie de amploare a Poliţiei Rutiere în Bucureşti: "Mie îmi luaţi pentru un filtru de aer?"

A fost razie, aseară, în Capitală. Agenții de la Brigada Rutieră, alături de inspectorii RAR, au efectuat controale riguroase și au aplicat sancțiuni șoferilor care au încălcat legea. 55 dintre ei au rămas fără certificate de înmatriculare. Deși acțiunea a vizat în principal verificarea tehnică a autoturismelor, polițiștii au descoperit și conducători auto care se aflau la volan sub influența alcoolului.

de Alexia Bucur

la 19.04.2026 , 07:54

Toate mașinile care au trecut pe Bulevardul Aviatorilor din Capitală au fost verificate la sânge.

"În mai puțin de o oră de la începerea raziei, polițiștii au tras pe dreapta zeci de mașini. Cele mai multe nereguli au fost descoperite la sistemele de evacuare, modificările aduse motorului și la anvelope", relatează Alexia Bucur, reporter Observator.

"Mie îmi luaţi pentru un filtru de aer? Vă luaţi de ăştia tineri cu maşinile modificate, care arată bine", s-a revoltat un tânăr în fața agenților.

"Sunt mult mai multe maşini care sunt rupte, care nu au nicio treabă cu omologările, cu serii schimbate şi cu tot felul de chestii de genul şi pe noi ne iau că arată maşina într-un fel şi că ne-am permis să le facem aşa", explică un alt tânăr.

Alţii însă nu sunt la prima abatere.

"Un tânăr în vârstă de 22 de ani a condus un autovehicul pe Bulevardul Aviatorilor din Sectorul 1 iar în urma controlului efectuat de poliţişti, împreună cu inspectorii RAR, s-a constatat că autovehiculul avea modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare a noxelor, la sistemul de suspensie, anexele motorului erau modificate, şi de asemenea avea anvelopele de alte dimensiuni", a explicat Claudiu Costea, de la Brigada Rutieră.

Consumul de alcool la volan a fost, de altfel, în atenția agenților.

Poliţiştii spun că astfel de controale vor fi efectuate şi în perioada următoare.

