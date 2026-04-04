Razie de amploare pe râul Olt. Poliţiştii vâlceni au scos aproape 120 de kilograme de peşte din zeci de plase întinse ilegal de braconieri.

Poliţiştii au constatat că pescarii nu aveau autorizaţie şi nici permis de pescuit.

Din totalul capturii confiscate, autorităţile au eliberat 63 de kg de peşte viu înapoi în râu. Poliţiştii au deschis acum un dosar penal pentru pescuit ilegal.

