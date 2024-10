În cea mai mare piaţă din ţară s-au încins horele în acest weekend. Nu s-a sărbătorit Ocktoberfest ci... OctObor Fest! Pe lângă tradiţionalii mici, pe grătare au sfârâit fripturi, cârnaţi şi pastramă. de atmoferă s-au bucurat şi turistii din alte ţări, dar şi străinii stabiliţi la noi.

"(R: De unde sunteţi?) Germania! (R: Cum este petrecerea?) Piaţa este incendiară. Îmi place această bere. Cei mai buni mici sunt aici, în această direcţie", a declarat un turist german.

Oamenii veniţi să faca cumpărături s-au prins imediat în horă. Mulţi spun că a fost o ocazie neaşteptată de distracţie la piaţă. "Am petrecut foarte frumos. Este o atmosferă incendiară, frumoasă, multă lume, distracţie. Am şi dansat şi am şi mâncat. Nişte mici cu nişte cartofi prăjiţi", a spus unul dintre participanţi.

"Avem îmblânzitorii de mici, îmblânzitorii de cârnăciori şi de pastramă. Vindem peste 10.000 de mici, cârnaţi la fel. Mici, bere şi voie bună", a spus Adrian Solzaru, bucătar. "O bere, apă pt copii, murături, sunt din Franţa şi când venim luăm şi ceva de acasă", spune un alt participant.

"În cele două zile s-au perindat peste 30.000 de oameni aici în Piaţa Obor la cea de-a doua ediţie a Octoborfest. Sunt foarte mulţi străini, am discutat şi eu cu câţiva dintre ei. Se bucură de atmosfera românească", a declarat Gabriel Dumitru, prezentator eveniment.

La festival un mic a costat 7 lei, iar un pahar de bere 6 lei.

