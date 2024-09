În 2020, medicul Costin Iulian Berechet era stomatolog la Policlinica Vitan. Ştefania Costache, cunoscută în mediul online drept Lolrelai, l-a acuzat că a drogat-o şi a violat-o. Acum, dentistul a primit o condamnare de 10 ani cu închisoare pentru agresiune sexuală şi lipsire de libertate.

"După patru ani şi opt luni am primit decizia instanţei şi vreau să vă spun că am câştigat, s-a făcut dreptate. Simt că mi s-a făcut dreptate şi că am reuşit să-mi ţin promisiunea faţă de mama mea că nu îl voi lăsa să scape", spune Ştefania Costache, influencer.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea primită în primă instanţă, medicul trebuie să plătească victimei daune morale în valoare de 50.000 de euro. În plus, judecătorii au decis ca după ispăşirea pedepsei, să nu-şi poată exercita meseria timp de 5 ani.

Lolrelai a fost abordată de medic pe internet

Tânăra, care avea probleme dentare, a fost abordată de medic pe o reţea socială şi i-a propus să o ajute. Aşa a ajuns în cabinetul lui.

"Mi-a aplicat un gel care avea un gust de oțet și care, mi-a spus, să îl țin în gură fără să clătesc două minute și am întrebat dacă pot să clătesc acum şi mi-a zis că nu, că trebuie să înghit. Acela a fost momentul în care totul devenise prea ciudat", mai spune Ştefania Costache, influencer.

Victima susţine că a fost drogată iar apoi medicul a dus-o la locuinţa lui, unde a profitat de ea. Camere de supraveghere i-au surprins împreună în scara blocului, iar anchetatorii au stabilit că victima era vizibil confuză şi dezorientată. După patru ore în care s-a aflat în apartamentul stomatologului, influenceriţa a fost dusă înapoi la cabinet, urcată în maşina ei şi lăsată în faţa blocului în care locuia. Colega de apartament a tinerei a sunat la 112 după ce a văzut starea ei. Ştefania a povestit în exclusivitate pentru Observator coşmarul prin care a trecut.

Tânăra a povestit momentele dramatice prin care a trecut

"Colega mea de apartament mi-a povestit ce s-a întâmplat, pentru că eu nu mai aveam amintiri, încă de atunci am zis eu astăzi merg la poliţie. Nu am reuşit să-mi amintesc nimic, aşa că următorul meu drum a fost către cei la IML", a mai spus ea.

Dentistul a susţinut că i-ar fi administrat lidocaină, un anestezic local, şi că pacientei i s-a făcut rău, motiv pentru care a dus-o la el acasă ca să îşi revină.

"Nu doar Ştefania Costache a dat mărturie în acest dosar. Au fost alte 10 victime care nu au putut să-şi continue propriile dosare din lipse de probe, multe nu au depus plângere penale pentru că au considerat că nu ar fi suficient de credibile în faţa anchetatorilor", a declarat Adrian Cuculis, avocatul victimei.

Creatoarea de conţinut speră ca decizia magistraţilor să dea încredere şi victimelor care nu au curaj să depună o plângere împotriva agresorilor sexuali, mai ales că şi în cazul ei au existat multe persoane în mediul online care au blamat-o şi nu au crezut-o.

