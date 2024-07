Sute de oameni care aveau ieri bilete la TAROM s-au trezit cu planurile prăbuşite. Peste noapte, zeci de piloţi ai companiei de stat s-au îmbolnăvit brusc. O situaţie fără precedent care s-a tradus prin nervi, vacanţe ratate, conexiuni pierdute şi ore nesfârşite în aeroporturi. "Ăsta e Taromul nostru, o firmă de stat condusă de rude, de politicieni şi căpuşată la maxim", spune un pasager.

Au fost anulate aproape 40 de curse

Startul l-a dat un comandant Tarom de pe cursa Baia Mare - Otopeni care s-a declarat inapt de zbor. Efectul a fost de domino: au urmat piloţi şi copiloţi de cursele de Cairo, Amman și Beirut. În total, au fost anulate aproape 40 de curse, printre care Istanbul, Amsterdam, Paris, Budapesta, dar și Iași sau Oradea. În total, 29 de piloţi au refuzat să ridice avioanele de la sol, îmbolnăviţi peste noapte. Potrivit Codului aerian, personalul navigant are dreptul să își ia liber 48 de ore pe motive de sănătate. "Un pilot sau comandant poate decide că este o situaţie care îl împiedică să-şi ducă activitatea în condiţii de siguranţă. O migrenă puternică până la situaţia de stres", a declarat Alexandru Anghel, purtător de cuvânt Tarom.

"E, de fapt, o grevă mascată. Mi-aş dori să nu se repete, fiindcă arată lipsă de respect faţă de pasageri. Eu îmi doresc să le treacă starea de ... în care s-au declarat şi să devină apţi de zbor. Asta e ceea ce îmi doresc", a declarat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. "Nu am văzut la TAROM decat habarnisti. Atunci cand directorul comercial e specialist in vopseluri si un singur membru e specialist in aviatie, era previzibil că se va ajunge aici", a declarat Marius Popescu, specialist aviaţie. Surse Observator spun că, de fapt, epidemia subită reprezintă, de fapt, nemulţumiri salariale.

Un comandant TAROM câştigă cel puţin 3.000 de euro. Calculul se face din salariul de bază şi diurne. În funcţie de numărul de zboruri dintr-o lună, plus vechime, ajunge la un maximum de 6.000 de euro. În schimb, la companiile lowcost, salariul poate fi dublu, iar la cele mari - de patru ori mai mare. "Anul trecut a avut loc o negociere. Când s-au dus cu revendicările salariale, i-au trimis la plimbare. Gânditi-va ca au plecat 400 de piloţi in ultimii 5 ani de la Tarom", a declarat Cezar Osiceanu, pilot TAROM. "Este absolut clar că statul, Ministerul Transporturilor, nu este în stare sau nu vrea ca această companie să facă bani. De ce? Pentru că este o vacă de muls pentru foarte mulţi politicieni care s-au perindat", a declarat Ionuţ Ciurea, expert în infrastructură.

Situaţia de la TAROM e în picaj de cel puţin 16 ani

Pe lângă salarii, angajaţii TAROM se plâng că sunt forţaţi să lucreze suplimentar, iar condiţiile de muncă şi hrană sunt mizerabile. Conform sindicaliștilor, TAROM are cu 80 de piloți mai puțin decât ar trebui, ceea ce înseamnă mai multe ore de zbor. Criza din TAROM a dat peste cap inclusiv programul delegaţiei României care participă la summitul NATO de la Washington. Oficialii au reuşit să plece, în cele din urmă, cu un avion militar. Situaţia de la TAROM e în picaj de cel puţin 16 ani.

Din 2007, TAROM nu a mai avut profit. Zboară doar în pierdere. În 2008, restanţele companiei erau de 6,3 milioane de lei. Iar în 2022 au ajuns la aproape 275 milioane de lei, de 43 ori mai mult. Compania este ţinută pe linia de plutire cu bani din taxele românilor. În ultimii doi ani a primit ajutoare de la stat de peste 120 de milioane de euro. Instituţia a schimbat 17 şefi în 7 ani şi flota este veche şi tot mai mică. De la 60 de avioane, câte avea în 1989, a ajuns la 18. La sfârșitul lui 2022, TAROM avea 1.219 angajați, iar cheltuielile cu personalul au fost de 127 de milioane de lei. Din acești bani, 2,5 milioane au reprezentat bonusuri. Compania publică mai deține în acest moment în jur de 10% din piața de călători care pleacă sau vin în ţara noastră. În luna mai, pentru a salva TAROM, guvernul a aprobat încă un ajutor de stat de aproape 100 de milioane de euro.

