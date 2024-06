În satul Altringen, din comuna timișeană Bogda, e agitație la aproape fiecare poartă. Peste 500 de oameni şi-au împărţit cele 30 de case care vor arăta cu totul diferit la final de săptămână. "Sunt din Chicago, Illinois, SUA. Direct la boracul cu vopsea. Mi-am adus şi fata de 14 ani să înveţe despre satul românesc", spune o româncă stabilită în SUA.

"Sunt din București, locuiesc la Budapesta, am venit special pentru eveniment. Aici locuiește o doamnă în vârstă. E absolut minunat", declară o femeie. Pe lângă case, voluntarii vopsesc gardurile și porţile acestora. "Cred că e foarte fain, dă viață caselor de aici şi cred că oamenii vor fi mai fericiți. E o experiență faină", spune un voluntar.

Proprietarii sunt impresionaţi de mobilizarea turiştilor

Proprietarii sunt impresionaţi de mobilizarea turiştilor şi le-au pregătit prăjituri, în semn de mulţumire. "Niciodată nu am văzut atâta lume într-un loc și sătucul e mic , știți. Acuma face soclul, vopsesc geamurile și apoi da cu var, tot ce e exterior se va face", a declarat Clara Păuț, proprietar.

Reabilitarea satului Altringen a început în urmă cu câțiva ani, iar 5 case servesc acum drept model. Ștefan Lazăr și-a pus amprenta pe fiecare dintre ele. "Noțiunea de casă înglobează mult mai mult decât o construcție sau o proprietate. E acasă, un loc unde te încălzești, unde te strângi cu familia", a explicat Ştefan Lazăr, voluntar.

Maratonul de renovare, la ediţia cu numărul 6

Radu Trifan e sufletul maratonului de renovare. Se asigură că voluntarii primesc indicații și toate materialele necesare. "Încercăm, prin această acțiune, să readucem satul la viață, să îl facem mai atrăgător pentru turiști și să-i dăm o nouă șansă", a adăugat Radu Trifan, de la Asociația "Acasă în Banat".

Color the Village a ajuns la ediția cu numărul 6. Evenimentul are loc, în fiecare an, alternativ în Timiș și Caraș-Severin. It-ști, contabili, elevi, profesori sau doctori. Cu ei aproape că s-a dublat populația comunei Bogda. Și toți se pierd între șantierele deschise aici. La Collor the Village numai cine nu vrea nu muncește. Dar, grație lor trecutul are viitor.

