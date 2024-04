Vezi și

Când te plimbi prin mica aşezare de la poalele munţilor Gutâi, pare că ai ajuns într-un veritabil Muzeu al Satului. Pentru a păstra casele tradiţionale, adevărate comori, 12 dintre ele vor intra într-un program de reabilitare ce le va reda strălucirea de altădată. Pentru Viorica, fiecare piatră şi bucată din lemn înseamnă nu doar istoria locului, ci şi o istorie personală. Casa a fost ridicată în urmă cu 90 de ani de bunicii ei, iar acum mai stă aici doar tatăl ei.

12 căsuţe, reabilitate

"Locuinţa o avem de când mă ştiu. A mai fost o dată renovată de părinţii mei. Şi tata s-a născut în ea, şi bunica a trăit în ea. Mă bucur că putem să o restaurăm cu ajutorul autorităţilor şi să o punem în valoare ca o casă memorială veche şi toată lumea să o poată vizita. Cu lucruri tradiţionale, cu obiecte, cu de toate", spune Viorica Hotea, localnică.

Casa înnoită va putea fi vizitată, gratuit, de turiștii din întreaga lume. Şi parohia din sat, ridicată în urma cu 121 de ani, va fi restaurată. Dacă nu erau aceste lucrări, cât timp ar mai fi rezistat? "Bună întrebare. Cât o fi ţinut-o Dumnezeu. Când am fi văzut că nu se mai poate, am fi intervenit noi, cei ai casei şi am fi cârpit-o cât se poate. A fost nevoie să se refacă fundaţia casei, tălpile casei, grinzile de sub podea. A fost nevoie să se toarne o centură", povesteşte Marian Pop, preot.

Pentru a intra pe lista imobilelor declarate muzeu-viu, căsuțele tradiționale trebuie să fie vechi de cel puțin 80 de ani. "Pe ulițele satului tradiţional găsim astfel de căsuţe. Sunt peste o sută şi sunt principalul motiv pentru care turiştii aleg Maramureșul", transmite Simona Vasiac, reporter Observator.

Reacţia turiştilor veniţi aici

Patru dintre casele intrate în program sunt în continuare locuite. Toate vor putea fi vizitate şi fotografiate de turişti. Cristina a venit la Breb din Cluj şi e fermecată de frumuseţea satului maramureşean. "Când am intrat pe uşă, m-am simţit ca la bunica acasă, în copilărie, jur, ca la străbunica. În primul rând curăţenia şi mirosul de casă de la ţară, de lemn, de autentic, de frumos", spune Cristina, turistă.

"Este de fapt o întoarcere la rădăcini, este o întoarcere la cum trăiau bunicii şi străbunicii noştri şi să înţelegem că simplitatea nu este întotdeauna de respins sau trebuie văzută demonetizat", adaugă Doru, turist. Căsuțele tradiționale sunt reabilitate din fonduri europene, iar investiția este de 60.000 de euro pentru fiecare.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Vă afectează schimbările bruşte de temperatură? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰