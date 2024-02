Vezi și

La 7 ani, Carla este mândră - tocmai s-a întors din Statele Unite, unde a defilat pe podiumul de la New York Festival. Visează la o carieră strălucitoare în modeling.

Carla: Am ales să fac modeling pentru că am văzut la fete şi mi-a plăcut. Prima dată a fost foarte frumos şi mi-a plăcut foarte mult.

Fetiţa de clasa întâi a fost cea mai tânără participantă la evenimentul de unde se dă ora exactă în moda mondială.

Mama Carlei: Pentru noi a fost o ocazie minunată şi recomand tuturor care au ocazia sa meargă acolo, să o faca pentru că este o experienţă incomparabilă.

Au început de la o vârstă fragedă pregătirea

Tot carieră de succes în modeling îşi doreşte şi Sofia, care este puţin mai mare decât Carla - e în clasa a patra. A ajuns pe podium în urmă cu mai mult de un an.

Sofia: Am început să am un cont de Insta, la 9 ani şi am văzut foarte multe fete care fac aceasta activitate. Mi s-a părut interesant si am rugat-o pe mama să mă înscrie, iar mami a spus - în regulă, te înscriu. Şi am continuat cu această activitate 2 ani de zile.

La show-ul de modă de la New York, Sofia a purtat ţinuta unui designer din Georgia.

Printre cele 12 reprezentante ale României la New York Fashion Week s-a aflat şi Maria, care are deja 14 ani.

Maria: E destul de greu, facem pregătire la două săptămâni câte 2 ore, trebuie şi acasă să te pregăteşti foarte mult. Înainte să intru pe podium am emoţii, dar după nu mai am pentru că mă simt bine că sunt pe podium.

Pe lângă defilarea pe podium şi nenumăratele sedinţele foto, tinerele modele s-au bucurat şi de apariții pe Times Square Billboards, au vizitat statuia Libertății şi Empire State Building. Fotomedelele-copii au ajuns în Statele Unite ajutate de agenţii de modă, dar pe cheltuiala părinţilor.

